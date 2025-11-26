Ovo su najprodavaniji automobili

Prema izvještaju Evropske asocijacije proizvođača motornih vozila (ACEA) a koji je dobila i Srpska asocijacija uvoznika vozila i dijelova, registracije novih automobila u EU u prvih deset mjeseci ove godine pokazuju rast na godišnjem nivou od 1,4 odsto. Prodato je 8.974,026 automobila, a u istom periodu 2024. godine 8.853,301.

Na tržištu EFTA (Norveška, Island i Švajcarska) prodato je za period januar-oktobar 323.368 jedinica što predstavlja rast od 5,4 odsto, jer je lane u istom razdoblju prodato 306.856. U posmatranom periodu u Velikoj Britaniji prodato je 1.723.120 novih automobila, a s obzirom na prodaju u prvih deset mjeseci 2024. (1.658.382) to predstavlja rast od 3,9 odsto.

Ukupno je u Evropi, računajući članice EU, EFTA i Veliku Britaniju prodato 11.020,514 automobila. U istom periodu (januar-oktobar) 2024. godine 10.818,539 automobila. U procentima to je povećanje tržišta od 1,9 odsto.

Tržišni udio električnih automobila dostigao je 16,4% od početka godine, ali je i dalje ispod tempa potrebnog u ovoj fazi tranzicije. Hibridna vozila vode kao najpopularniji izbor tipa pogona među kupcima, a plag-in hibridi nastavljaju da dobijaju na zamahu.

Kada je u pitanju registracija novih automobila u EU prema izvoru napajanja, ovo su podaci:

Električni automobili

U prvih deset mjeseci 2025. godine registrovano je 1.473.447 novih električnih automobila što je zauzelo 16,4% tržišnog udjela EU. Četiri najveća tržišta u EU, koja zajedno čine 62% registracija električnih zabilježila su rast: Njemačka (+39,4%), Belgija (+10,6%), Holandija (+6,6%) i Francuska (+5,3%). Porast prodaje električnih vozila iznosi na godišnjem nivou 38,6 odsto.

Na tržištu EFTA isporučeno je 162,482 jedinice, a u istom periodu lane 130,246. Rast od impresivnih 24,8 odsto.

Velika Britanija je sve veće tržiše električnih automobila. Sa prošlogodišnjeg učinka u prvih deset mjeseci od 299,733 automobila u ovoj godini se stiglo do 386,244 jedinica. Rast od 28,9 odsto.

Ukupno gledajući prodaja električnih automobila u EU, EFTA, Velika Britanija je na godišnjem nivou porasla do kraja oktobra za 26,2 odsto. U 2024. - 1.602,342, a u 2025. godini (period januar-oktobar) 2.022,173.

Hibridi

Registracije novih hibridnih automobila u EU porasle su na 3.109.362 jedinice, što je rezultat rasta na četiri najveća tržišta: Španija (+27,1%), Francuska (+26,3%), Njemačka (+10,3%) i Italija (+8,9%). Hibridni modeli čine 34,6% ukupnog tržišta EU. Godišnji rast je 9,4 odsto.

Tri članice EFTA bilježe rast na godišnjem nivou od 0,1 odsto ( 72.112/72.047), a Velika Britanija 9,6 %. (646,573/590,186). Ukupno EU, EFTA i Velika Britanija imaju rast tržišta hibridnih automobila od 14,2 odsto sa prodatih 3.828,047 automobila u prvih deset mjeseci ove godine. U 2024. u ovom periodu 3.351.278.

Plag-in hibridi

Registracije plag-in automobila nastavljaju da rastu, dostigavši 819.201 jedinicu u posmatranom periodu. Ovo je pokrenuto povećanjem prodaje na ključnim tržištima - Španija (+109,6%), Italija (+76,5%) i Njemačka (+63,4%). Kao rezultat toga, plag-in hibridni električni automobili sada predstavljaju 9,1% registracija automobila u EU, u odnosu na 7% prošle godine. Rast na godišnjem nivou je čak 43,2 odsto.

EFTA ima rast od 21,3 odsto ( 25,641/21,146), Velika Britanija +37,1 odsto (190,240/138,775).

Ukupno EU, EFTA, Velika Britanija 1.035,082 prodata plag-in hibrida u prvih deset mjeseci ove godine, lane 778,781 - rast 32,9 odsto.

Benzinski automobili

Do kraja oktobra 2025. godine, registracije benzinskih automobila su opale za 18,3%, a sva glavna tržišta su zabilježila pad. Francuska je zabilježila najveći pad, sa registracijama koje su pale za 32,3%, zatim Njemačka (-22,5%), Italija (-16,9%) i Španija (-13,7%).

Sa 2.459.151 novoregistrovanih automobila do sada, tržišni udio benzinskih automobila je pao na 27,4% sa 34% u istom periodu prošle godine. Pad tržišta za ovu vrstu pogona na godišnjem nivou je 18,3 odsto.

EFTA ima pad tržišta benzinaca od 21,9 odsto (47,203/60,455). Velika Britanija -21,3 odsto (458,378/582,108). Zajedno sa EU pad na svim ovim tržištima je 18,9 odsto (2.964,732 u 2025./3.654,298 u 2024.)

Dizel automobili

Tržište dizel automobila je opalo za 24,5%, što je rezultiralo udjelom od 9,2%. Godišnji pad, posmatran u ovom periodu je 21,9 odsto. U prvih deset meseci ove godine prodato je 821,178 dizelaša. Isti period 2024.godine 1.087,048.

EFTA je u 2024. godini u deset prvih mjeseci imala prodaju dizelaša od 22.932 jedinice, ove 15.919. Pad tržišta 30,6 odsto. Velika Britanija je zabilježila pad tržišta od 12,4 odsto.U 2024. u periodu januar-oktobar isporučeno je 47,580 dizelaša, a u 2025. godini 41.685.

Ukupno EFTA, Velika Britanija i EU imaju pad tržišta dizelaša od 24,1 odsto u posmatranom periodu. U 2024. - 1.157,560. U 2025. - 878,782.

Najveća tržišta

Njemačka je i dalje najveće tržište Evrope. Njeni stanovnici su za prvih deset mjeseci ove godine kupili 2.360,481 automobila. Prošle 2.348,066. Rast 0,5 odsto. Velika Britanija je zabilježila rast tržišta 3,9 odsto (1.723,120/1.658,382). Francuska 1.326,298/1.401,435 što predstavlja pad od 5,4 odsto. Pad je zabilježila i Italija (-2,6 odsto). U posmatranom periodu u 2024. prvi put je registrovano 1.329,082 automobila, a u 2025. godini 1.293,967. Španija je zabilježila rast od 14,9% (951,516/828,237).

Tržišta regiona

Austrija 2024. u prvih deset mjeseci 213.004 jedinice, ove godine 239,594. Rast 12,5 odsto. Bugarska 41,148 jedinica u 2025. godini, a u 2024. - 36,255 - rast 13,5 odsto. Hrvatska je u posmatranom periodu zabeležila rast od 8,2 odsto (61,891/57,181). Mađarska je u plusu od 7,7 odsto. U 2024.- 99.085, a u 2025. u istom periodu 106.755. Rumunija ima pad tržišta od 4,3 odsto (121,609/127,061). Slovenija rast od 8,3 odsto (49,301/45,514).

Grupe i brendovi

Folksvagen grupa je u prvih deset mjeseci ove godine isporučila 2.477,875 automobila. Lane u istom periodu 2.357,643. Rast od 5,1 odsto. Stelantis je u ovom razdoblju 2024. prodao 1.506,355 jedinica, ove 1.416,202. Pad od 6,0 odsto. Reno grupa je zabilježila rast od 7,0 odsto. Sa 952,224 prodata automobila u 2024. na 1.018,412 u ovoj godini. Tojota (i Leksus) bilježe pad od 5,7 odsto sa prodatih 663,970 jedinica u ovogodišnjem posmatranom periodu. U 2024. - 704.227. Hjundai grupa ima godišnji pad od 4,0 odsto. U prvih deset mjeseci ove godine prodato je 675,102 automobila, lane u istom periodu 703,472. BMW grupa ima rast od 6,3 odsto u ovom periodu. U 2024. - 589,643. U 2025.- 626,830.

Kad su u pitanju brendovi Folksvagen je prvi sa 1.017,781 prodatim automobilom u prvih deset mjeseci ove godine. U istom periodu lane - 966,942. Rast od 5,3 odsto. Tojota je druga sa 616,104 automobila ove, što je pad od 6,3 odsto na godišnjem nivou (657,460). Škoda treća sa 601,963 prodata automobila (lane 544,339) uz rast prodaje od 10,6 odsto.

Slijede: Reno 545,923 + 7,2 odsto (509,280), BMW 531,047 +4,2 odsto (509,780), Pežo 469,322 što je pad od 2,0 odsto (478,723). Dačija 465.879 + 5,9 odsto (439,954). Mercedes Benz 460.666 + 2,0 odsto (451,743). Audi 428,839 (-1,2 odsto/434,135), Hjundai 349,790 (-2,2 odsto 357,541), piše Kurir.