Vozač početnik ostao bez vozačke dozvole nakon prve vožnje

U njemačkom gradu Osnabriku 18-godišnji vozač početnik je, samo dva sata nakon što je napunio 18 godina i time dobio dozvolu za vožnju, uhvaćen kako kroz grad juri brzinom od 110 km/h, daleko većom od tamo dozvoljenih 50 km/h.

Policija je sprovodila rutinsku kontrolu brzine kada je BMW mladog vozača snimljen i ubrzo zaustavljen. Prema navodima policije, bila je riječ o njegovoj prvoj vožnji bez obavezne pratnje odrasle osobe, što dodatno naglašava težinu saobraćajnog prekršaja, već u prvim satima samostalnog učestvovanja u saobraćaju.

Biće strogo kažnjen

Iz policije su potvrdili da je incident zabilježen u osjetljivom gradskom području, koje je od ranije poznato po učestalim prekoračenjima brzine i zbog toga se redovno nadzire. Iako u trenutku kontrole nisu objavljeni detaljni podaci o gustini saobraćaja, nadležne službe naglasile su da je kombinacija velike brzine i gradske zone sa ograničenjem od 50 km/h objektivno stvarala visok rizik za ostale učesnike u saobraćaju.

Protiv 18-godišnjaka odmah je pokrenut prekršajni postupak, a prema važećim propisima za takvo prekoračenje brzine prijeti mu novčana kazna od oko 560 evra. Osim toga, mladi vozač trebalo bi da dobije i dva kaznena boda, kao i dvomjesečnu zabranu upravljanja vozilom.

Dodatno, zbog činjenice da se radi o vozaču na probnom roku, slučaj se tretira kao težak prekršaj, što automatski povlači obavezu pohađanja posebnog nastavnog seminara za počinioce težih saobraćajnih prekršaja. Mladom vozaču tako prijeti i produženje dvogodišnjeg probnog perioda, prenosi Bug.hr.