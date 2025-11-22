Jednostavan trik za čišćenje nara: Poslije ovoga ćete ga sigurno češće jesti

Kada biste znali da je potrebno samo nekoliko minuta da uklonite sjemenke iz cijelog nara da li biste ga češće jeli?

Prije svega kulinari preporučuju da operete nar jer svaki put kada siječete voće ili povrće sa korom rizikujete da unesete bakterije sa spoljne površine u jestivi dio.

Nakon pranja, nar presjecite vodoravno. Zatim okrenite prerezanu stranu prema dole i postavite činiju srednje veličine ispod. Uzmite čvrstu lopaticu ili drvenu kašiku i počnite čvrsto da udarate po gornjoj površini nara.

Važno je da udarate jače jer lagano tapkanje neće imati rezultate. Nastavite da snažno tapkate po vrhu nara dok sve sjemenke ne ispadnu.

Ukoliko nećete pojesi sve neposredno nakon čišćenja nara možete sjemenke da stavite u hermetički zatvorenu posudu i odložite u frižider, tako mogu da stoje 4-5 dana.