Samo ovu stvar uradite i vaše cijevi se neće zalediti tokom zime

Izvor:

Krstarica

22.11.2025

14:36

Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.

Jedan od najvećih problema zimi za one koji imaju kuć́u je pronalazak rješenja za zaleđene cijevi. Iz Vodovoda i kanalizacije dali su precizne informacije po ovom pitanju.

Ovo su detaljne instrukcije:

"Građani koji imaju vikendice ili kuće u kojima ne borave tokom zimskih mjeseci trebalo bi da isprazne svoje vodovodne instalacije i na taj način se obezbijede od eventualne štete."

Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.

"Da bi se sačuvali vodomjeri i tokom zimskog perioda i neometano merili potrošnju vode potrebno ih je adekvatno zaštititi."

Vodomjerna skloništa trebalo bi da su obezbjeđenja odgovarajućim poklopcem i potpuno isušena, u slučaju da se u njima sakupljala voda. Održavanje šahtova u kojima se nalaze vodomjeri u nadležnosti je potrošača.

"Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata, koji se ne griju, trebalo bi blagovremeno obezbediti, na taj način što ćete u okviru kućnih instalacija zatvoriti ventil koji je namenjen za ovaj dio mreže."

– Voda iz vodovodnih cevi se ispušta na ispusnoj slavini koja se nalazi na najnižem delu sistema i najčešće se nalazi u podrumskim prostorijama. Ako potrošač na vreme “konzervira” mesta za točenje, odnosno mrežu isprazni, neće imati problema sa pucanjem instalacija.

Na proleće otvaranjem ventila instalacije se pune vodom, a česme su automatski spremne za korišćenje, navodi Krstarica.

