Samo ovu stvar uradite i vaše cijevi se neće zalediti tokom zime

Izvor:
Krstarica
22.11.2025
14:36
Komentari:0
Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.
Jedan od najvećih problema zimi za one koji imaju kuć́u je pronalazak rješenja za zaleđene cijevi. Iz Vodovoda i kanalizacije dali su precizne informacije po ovom pitanju.
Ovo su detaljne instrukcije:
"Građani koji imaju vikendice ili kuće u kojima ne borave tokom zimskih mjeseci trebalo bi da isprazne svoje vodovodne instalacije i na taj način se obezbijede od eventualne štete."
"Da bi se sačuvali vodomjeri i tokom zimskog perioda i neometano merili potrošnju vode potrebno ih je adekvatno zaštititi."
Vodomjerna skloništa trebalo bi da su obezbjeđenja odgovarajućim poklopcem i potpuno isušena, u slučaju da se u njima sakupljala voda. Održavanje šahtova u kojima se nalaze vodomjeri u nadležnosti je potrošača.
"Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata, koji se ne griju, trebalo bi blagovremeno obezbediti, na taj način što ćete u okviru kućnih instalacija zatvoriti ventil koji je namenjen za ovaj dio mreže."
– Voda iz vodovodnih cevi se ispušta na ispusnoj slavini koja se nalazi na najnižem delu sistema i najčešće se nalazi u podrumskim prostorijama. Ako potrošač na vreme “konzervira” mesta za točenje, odnosno mrežu isprazni, neće imati problema sa pucanjem instalacija.
Na proleće otvaranjem ventila instalacije se pune vodom, a česme su automatski spremne za korišćenje, navodi Krstarica.
