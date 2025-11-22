Bivši trener Novaka Đokovića dobio dijete u 58. godini

Lijepe vesti stigle su iz Italije, legendarni teniser Boris Beker objavio je da je ponovo postao otac.

Srećnu vest je bivši trener Novaka Đokovića podijelio na društvenim mrežama, na slici su se vidjele ruke Borisa Bekera, njegove supruge Lilian de Karvalo Monteiro i mala rukica tek rođene kćerkice. Takođe, on je naveo i datum rođenja, ali i ime djeteta - Zoe Vitoria Beker.

Boris Beker je nedavno u intervjuu za "Bild" otkrio da su se on i njegova supruga odlučili da iznenade sa polom djeteta. Otac je trojice sinova i jedne kćerke se našalio "savršeno pripremljeno".

Podsketimo, legendarni teniser koji je obeležio i jedan period sa Novakom Đokovićem, prošle godine se venčao sa svojom izabranicom Lilian de Karvalo Monteiro u Portofinu, na italijanskoj obali sredozemnog mora. Boris Beker iza sebe ima već dva braka, a sa sadašnjom suprugom živi u Milanu.

(Telegraf.rs)