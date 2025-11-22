Logo

Bivši trener Novaka Đokovića dobio dijete u 58. godini

Izvor:

Telegraf

22.11.2025

14:22

Komentari:

0
Бивши тренер Новака Ђоковића добио дијете у 58. години
Foto: Youtube/BUNTE TV/screenshot

Lijepe vesti stigle su iz Italije, legendarni teniser Boris Beker objavio je da je ponovo postao otac.

Srećnu vest je bivši trener Novaka Đokovića podijelio na društvenim mrežama, na slici su se vidjele ruke Borisa Bekera, njegove supruge Lilian de Karvalo Monteiro i mala rukica tek rođene kćerkice. Takođe, on je naveo i datum rođenja, ali i ime djeteta - Zoe Vitoria Beker.

Dmitrij Medvedev

Svijet

Medvedev odgovorio Zelenskom: Krvavi kijevski klovn

Boris Beker je nedavno u intervjuu za "Bild" otkrio da su se on i njegova supruga odlučili da iznenade sa polom djeteta. Otac je trojice sinova i jedne kćerke se našalio "savršeno pripremljeno".

Podsketimo, legendarni teniser koji je obeležio i jedan period sa Novakom Đokovićem, prošle godine se venčao sa svojom izabranicom Lilian de Karvalo Monteiro u Portofinu, na italijanskoj obali sredozemnog mora. Boris Beker iza sebe ima već dva braka, a sa sadašnjom suprugom živi u Milanu.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tag:

Boris Beker

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

Svijet

Medvedev odgovorio Zelenskom: Krvavi kijevski klovn

1 h

0
Katolički sveštenik

Svijet

Papa prihvatio ostavku španskog biskupa nakon optužbi za seksualno zlostavljanje

1 h

0
Научно доказано: Супа има противупална својства

Zdravlje

Naučno dokazano: Supa ima protivupalna svojstva

1 h

0
Фолксваген отпушта чак 25.000 запослених

Ekonomija

Folksvagen otpušta čak 25.000 zaposlenih

1 h

0

Više iz rubrike

Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

Tenis

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

21 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Trener posavjetovao Novakovog sina: ''Nemoj da budeš teniser, kriterijumi su nerealni''

1 d

3
"Стефан Ђоковић не треба да постане професионални тенисер"

Tenis

"Stefan Đoković ne treba da postane profesionalni teniser"

1 d

0
Откривен детаљ из Мелбурна: Ово о Ђоковићу и Марију нисмо знали

Tenis

Otkriven detalj iz Melburna: Ovo o Đokoviću i Mariju nismo znali

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

15

25

Relja Popović podigao Seku Aleksić

15

23

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

15

17

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

15

16

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner