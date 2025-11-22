Naučno dokazano: Supa ima protivupalna svojstva

Supa od kostiju besprijekorno spaja drevnu tradiciju i savremene vrijednosti i veoma je cijenjena zbog svojih hranljivih i ljekovitih svojstava.

Međutim, mnoge savremene koristi koje se pripisuju ovom jelu su teoretske i nisu uvijek potkrijepljene naučnim dokazima, a većina studija o zdravstvenim prednostima se fokusira na pojedinačne sastojke u čorbi.

Ipak, neki navodi su potkrepljeni naukom. U posljednjih nekoliko godina, istraživanja govore da supa od kostiju ima antiinflamatorna svojstva koja smanjuju simptome ulceroznog kolitisa. Hijaluronan i hondroitin sulfat u pileće-povrćnoj čorbi sa kostima usporavaju progresiju osteoporoze, nalazi su studije objavljena u magazinu Journal of Food Science.

Kako se priprema

Supa od kostiju je poseban oblik jela koji se priprema tako što se kosti goveđeg, ovčijeg, pilećeg, ćurećeg ili svinjskog mesa kuvaju u vodi 12 do 24 časa. Dobar deo tečnosti je bogat kolagenom i proteinima, kao i mikroelemenatima. Ovi nutrijenti su vitalni za zdravlje - kolagen obezbeđuje strukturu, podršku i snagu koži, mišićima, kostima i vezivnom tkivu, dok je protein ključan za izgradnju i obnavljanje mišića, kože i drugih tkiva, kao i za podršku imunitetu, regulisanje krvnog pritiska, zdravlje kostiju, osećaj sitosti i kontrolu težine.

"Što duže kuvate kosti i držite ih u čorbi, dobićete više proteina i kolagena iz kostiju", naglašavaju nutricionisti i dodaju da su tu i mikroelemenati, kao što su aminokiseline, kalijum, kalcijum, magnezijum, fosfor, gvožđe, selen, vitamin A i B. Takođe je niskokalorična - obično 50 do 80 kalorija po porciji, od čega je većina protein.

Koje su potencijalne zdravstvene koristi

Postoje razlozi da se vjeruje da konzumiranje supe od kostiju može pomoći zdravlju crijeva i crevnom mikrobiomu tako što štiti crijevnu barijeru, kažu stručnjaci.

"Obloga crijeva pomaže varenje, a tokom vremena ona može oslabiti i dovesti do sindroma propustljivih crijeva. Pored toga, redovna konzumacija čorbe od kostiju može smiriti stomak i biti korisna kod upale", naglašavaju.Neki minerali u supi, kao što su magnezijum, gvožđe i selen, pomažu imunitetu, zajedno sa aminokiselinama, pa ako je zima i želimo da podržimo svoj imunitet, ovo bi bilo korisno, jasni su nutricionisti. Pored toga, konzumiranje čorbe može pomoći kod mišićnih grčeva zbog elektrolita koje sadrži, kao i funkcije nervnog sistema i mišića.

Ono što mnoge zanima jeste koliko kolagen iz supe zapravo pomaže telu da obnovi svoj kolagen.

"Ova supe jeste bogata kolagenom, ali naučni dokazi o tome da konzumacija kolagena podstiče proizvodnju kolagena u tijelu su ipak ograničeni", ističu stručnjaci.