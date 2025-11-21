Žalio se na strašne bolove, tokom operacije otkriveno nešto zastrašujuće

Ljekari jedne bolnice na Tajvanu zabilježili su bizaran slučaj, a pošto se neimenovani pacijent požalio na zdravstveni problem koji nikako nije mogao da riješi sam.

Samo je objasnio da izvjesno vrijeme “ne može da obavlja nuždu”, kao i da osjeća “snažan pritisak” u predjelu stomaka, prenosi Daily Star.

Ljekari ističu da je muškarac djelovao vidno uznemiren i da je nerado odgovarao na pitanja, odbijajući da objasni šta je prethodilo njegovim tegobama.

Tek nakon rendgen snimanja otkriven je uzrok problema, daleko neobičniji nego što su medicinari mogli da zamisle.

Naime, snimak je jasno prikazao “strano tijelo” duboko u rektumu pacijenta. Bila je to keramička šolja dimenzija 8x6 centimetara!

On je tada rekao da se sve dogodilo “slučajno”.

S obzirom na to da predmet nije mogao da se ukloni prirodnim putem, tim lekara bio je prinuđen da uradi kompleksnu, dvočasovnu operaciju, tokom koje je izvađen kroz digestivni trakt.

Pacijent, koji je ranije pokušavao da problem reši sam, nije uspio da izazove bilo kakav pokret creva i zbog toga je potražio hitnu pomoć.

Iako je operacija prošla uspješno, nije želeo otkrije kako je došlo do “incidenta”.

Jedan od hirurga kasnije je upozorio javnost da ubacivanje stranih tijela u telo može dovesti do teških povreda, pa čak i fatalnih posljedica. Naveo je da su u prošlosti viđali razne predmete u pacijentima - od bejzbol palica do vibratora i čak kokosa?!

(Telegraf.rs)