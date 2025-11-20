Odobrena upotreba vakcine za liječenje melanoma

Izvor:
20.11.2025
Ministarstvo zdravlja Rusije izdalo je odobrenja za kliničku upotrebu mRNK vakcine za liječenje melanoma i peptidne vakcine za maligne tumore, izjavio je danas ruski ministar zdravlja Mihail Muraško.
- Ministarstvo zdravlja je danas izdalo odobrenja za kliničku upotrebu dva pojedinačna biotehnološka lijeka. To su lijekovi protiv raka nove generacije - terapeutska vakcina zasnovana na iRNK i peptidna vakcina - rekao je Muraško, prenosi RIA Novosti.
Prema njegovim riječima, ovo je samo početak primjene inovativnog pristupa liječenju, tako da naučnici tek treba da procijene efikasnost i bezbjednost ovog tretmana
- Jasno je da u ovoj početnoj fazi ne govorimo o masovnoj upotrebi. O tome se može razgovarati, uključujući i nakon procjene njene efikasnosti i bezbjednosti. Želio bih da istaknem da ova tehnologija nije "panaceja", već samo jedna od metoda liječenja koje trenutno razvijamo i primjenjujemo - izjavio je Muraško.
Sredinom oktobra, ruski naučnici predstavili su srpskim stručnjacima najnoviju mRNK vakcinu protiv raka.
Riječ je o državnom projektu od nacionalnog značaja koji se realizuje pod direktnim pokroviteljstvom ruskog predsjednika Vladimira Putina.
