Dodik: Nastavljamo da se borimo za ciljeve Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je večeras na završnoj predizbornoj tribini SNSD-a u Banjaluci da nastavlja da se bori za ciljeve Republike Srpske.

"Siniša Karan, završiće ovaj narodni mandat u narednih godinu dana, a uvijek je bio tu kada je teško, kada je izazovno, poput referenduma o Danu Republike Srpske", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da očekuje da će Banjaluka glasati za Sinišu Karana, a oni koji daju glas drugom, direktno taj glas šalju u Sarajevo Šmitu.

Centralna tribina SNSD-a, dvorana Borik

On je naglasio da svi imaju pravo na svoje mišljenje, ali da na izborima svi moraju da brinu o Srpskoj.

"Ostajem ovdje da se borim za ciljeve Srpske. A Sinišina pobjeda biće moja pobjeda. Nastavićemo dalje u smislu razvoja Srpske, jer će ova borba za Republiku biti duga i teška. Uspjeh ćemo mjeriti na kraju", rekao je Dodik.

Centralna tribina SNSD-a

Dodik je istakao da je BiH jedno moranje koje ne daje sigurnost.

"Ta BiH poslije ovoga svega ne može naći unutrašnju hemiju i vječito će biti moranje na štetu svih. Sloboda je jedino srpska nacionalna država. Politika je težak put i samo narod koji ima svoje politike može da računa na svoju sigurnost. Nema uspješne države bez jakih lidera i uvijek je u problemu ako nije tako", istakao je Dodik.

Dodik je istakao da neki strani i drugi faktori očekuju da on odustane, ali da su pogriješili.

On je zahvalio koalicionim partnerima za podršku politikama SNSD-a.