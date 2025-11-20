Cvijanović: Srpska bira Sinišu Karana!

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović poručila je na završnoj predizbornoj tribini SNSD-a u Banjaluci da Srpska 23. novembra bira Sinišu Karana za predsjednika Republike.

"Ovo se zove velika pobjeda Republike Srpske", poručila je Cvijanovićeva.

Cvijanović je podsjetila na nekoliko stvari koje je naučila od predsjednika Milorada Dodika.

Centralna tribina SNSD-a, dvorana Borik

"Nekoliko stvari koje sam, naravno, među mnogima koje sam naučila od predsjednika Dodika je kad smo ulazili u velike političke bitke ta da je on rekao da je nama važnije šta misli jedan čovjek u Kalinoviku ili bilo gdje u Republici Srpskoj od svih ambasadora ovog svijeta i svih onih koji ne vole Republiku Srpsku na ovom svijetu", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je to bila politika SNSD-a.

"Druga stvar koju je rekao: 'Mi smo generacija političara koja mora zaokružiti procese da bi Srpska bila slobodna mirna i stabilna. Da bismo to uradili, moramo da trajemo'. I mi smo kao SNSD trajali sve ove godine trajali upravo da bismo vodili i provodili takvu politiku i dolazili do takvih cilja", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je treća važna stvar bila ta da se mora znati ko je sposoban da izvrši koji zadatak.

Centralna tribina SNSD-a

"Tako je i ovaj put Siniša Karan dobio veliki zadatak da bude predsjednik Republike Srpske, da odbrani volju naroda onu koju je narod pokazao prije tri godine kada je izabrao Milorada Dodika i ovu koju će pokazati 23. novembra pobjeđujući ponovo za Republiku Srpsku pobjeđujući zajedno sa svima nama", rekla je Cvijanovićeva i dodala:

"Ja vam se zahvaljujem za sve ove godine, ali sam sigurna da zbog tih godina koje nisu bile lake i bile teške, one nisu bile lake dolaze godine koje će biti ljepše i bolje za Republiku Srpsku zato što smo mi snaga koja zaokružuje procese o kojima je pričao Milorad Dodik".

Cvijanović je dodala da će ovo biti velika pobjeda SNSD-a.