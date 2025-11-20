Cvijanović: Policija štit, oslonac i garancija bezbjednosti svakog građanina Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - Svetog arhangela Mihaila, uputila je čestitku ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske.

- Povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - Svetog arhangela Mihaila, upućujem vam srdačne čestitke, uz zahvalnost za odgovornost, posvećenost i požrtvovanost koju svakodnevno pokazujete - navela je Cvijanovićeva u čestitki.

Ona je poručila da Policija nije samo institucija, već i štit, oslonac i garancija bezbjednosti svakog građanina Republike Srpske.

- Vaša uloga je nezamjenjiva u očuvanju javnog reda i mira i zaštiti ustavnog poretka. Upravo zato povjerenje koje uživate u narodu predstavlja najveće priznanje vašeg rada i profesionalizma - istakla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da se na dan krsne slave MUP-a - Svetog arhangela Mihaila, zaštitnika hrabrih i pravednih, sa posebnim pijetetom sjećamo svih pripadnika policije u Odbrambeno-otadžbinskom ratu koji su položili živote u odbrani Republike Srpske.

- Srećna krsna slava, neka vam donese zdravlje, snagu, profesionalni i lični uspjeh - poručila je Cvijanovićeva.