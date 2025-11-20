Trifunović: Redovno usklađivanje penzija od dolaska SNSD-a na vlast

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović rekao je da se penzije u Republici Srpskoj od dolaska SNSD-a na vlast redovno usklađuju svakog 1. januara sa rastom potrošačkih cijena i prosječnom platom.

"Kada se stvore uslovi, penzije se u Republici Srpskoj i vanredno povećavaju", rekao je Trifunović novinarima u Banjaluci, nakon sastanka sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

On je dodao da je u ovoj godini 4.500 penzionera iskoristilo banjsku rehabilitaciju koju resorno ministarstvo finansira sedam dana u jednoj od banja Republike Srpske.

Trifunović je rekao da Udruženje penzionera iz članarine pomaže penzionere koji su bolesni i nalaze se u stanju socijalne potrebe, ističući da republičke vlasti i veći dio lokalnih zajednica imaju razumijevanja za penzionere.

Trifunović je u ime Udruženja penzionera Republike Srpske uručio zahvalnicu Dodiku za sve ono što u ime Vlade Republike Srpske i resornih ministarstava čini za poboljšanje materijalnog položaja penzionera u Republici Srpskoj.