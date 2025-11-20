Logo
Large banner

Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM

20.11.2025

15:58

Komentari:

0
Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ
Foto: RTRS

Završeni su radovi na pisti Aerodroma Banjaluka, vrijednosti od milion KM, a primopredaja je planirana za ponedjeljak, 24. novembra.

Iz Ministarstva saobraćaja i veza su pojasnili da su "radovi na interventnom održavanju betonskog dijela kolovozne konstrukcije manevarskih površina na Aerodromu Banjaluka uspješno su okončani".

Kako je napomenuto, realizacija radova predstavlja značajan doprinos bezbjednosti i funkcionalnosti aerodromske infrastrukture i potvrđuje konstruktivnu saradnju Ministarstva i Aerodroma Banjaluka u unapređenju kapaciteta i kvaliteta usluga.

Дом народа ПС БиХ

BiH

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

Ministarstvo je najavili nastavak ulaganja u razvoj infrastrukture "Aerodroma Republike Srpske" s ciljem poboljšanja kvaliteta usluga, podizanja bezbjednosti i jačanja kapaciteta aerodroma.

Sredstva za izvođenje radova obezbijeđena su od Vlade Republike Srpske u skladu sa Odlukom o dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za 2025. godinu.

Predviđeno je da primopredaji prisustvuju predstavnici investitora, izvođača i nadzornog organa.

Podijeli:

Tag:

Aerodrom Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

BiH

Delegati podržali hitnu proceduru za raspravu o budžetu

4 h

0
Крсна слава црква православље

Savjeti

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

4 h

0
Црква крст православље вјера

Zanimljivosti

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

4 h

0
Шпирић: Није успио покушај блокаде за који би се окривила Српска

Republika Srpska

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

4 h

0

Više iz rubrike

Обиљежен Дан оснивања 122. пјешадијске бригаде

Gradovi i opštine

Obilježen Dan osnivanja 122. pješadijske brigade

6 h

0
Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Gradovi i opštine

Skupština grada Prijedora: Usvojen nacrt odluke o usvajanju budžeta za 2026 godinu

1 d

0
Родитељи траже одговорне, васпитачима још касне уплате

Gradovi i opštine

Roditelji traže odgovorne, vaspitačima još kasne uplate

1 d

1
Јавор: Спортска дворана у Омарској биће завршена за шест мјесеци

Gradovi i opštine

Javor: Sportska dvorana u Omarskoj biće završena za šest mjeseci

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

07

Naprskajte ovaj sprej po tepihu i za čas će zasijati kao nov

19

56

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

19

46

Uručene oficirske sablje direktorima policije

19

45

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

19

41

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner