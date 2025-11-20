Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM

20.11.2025
15:58
Komentari:0
Završeni su radovi na pisti Aerodroma Banjaluka, vrijednosti od milion KM, a primopredaja je planirana za ponedjeljak, 24. novembra.
Iz Ministarstva saobraćaja i veza su pojasnili da su "radovi na interventnom održavanju betonskog dijela kolovozne konstrukcije manevarskih površina na Aerodromu Banjaluka uspješno su okončani".
Kako je napomenuto, realizacija radova predstavlja značajan doprinos bezbjednosti i funkcionalnosti aerodromske infrastrukture i potvrđuje konstruktivnu saradnju Ministarstva i Aerodroma Banjaluka u unapređenju kapaciteta i kvaliteta usluga.
Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu
Ministarstvo je najavili nastavak ulaganja u razvoj infrastrukture "Aerodroma Republike Srpske" s ciljem poboljšanja kvaliteta usluga, podizanja bezbjednosti i jačanja kapaciteta aerodroma.
Sredstva za izvođenje radova obezbijeđena su od Vlade Republike Srpske u skladu sa Odlukom o dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za 2025. godinu.
Predviđeno je da primopredaji prisustvuju predstavnici investitora, izvođača i nadzornog organa.
