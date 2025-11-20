Logo
Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

Izvor:

Kurir

20.11.2025

15:54

Komentari:

0
Крсна слава црква православље
Foto: ATV BL

Mnogi u narodu imaju nedoumicu da li se slavsko žito priprema i za Aranđelovdan ili ne, s obzirom da pojedini imaju pogrešnu tradiciju.

"Ako čujete da se za Aranđelovdan ne sprema žito, znajte da je to netačna rečenica. Za Aranđelovdan se sprema žito. Naš narod često žito povezuje sa parastosima i molitvama za upokojene, a kako sveti arhangel Mihajlo nije živio na zemlji, nije umro, oni ga nazivaju živim svetiteljem i zato mu ne prave žito, a u stvari svi svetitelji su živi svetitelji. I oni koji su živeli na zemlji, a upokojili se tijelom, i sveti Nikola, sveti Jovan, sveti Đorđe, a i oni koji nisu živjeli na zemlji kao što je sveti Arhangel Mihajlo", naveo je Teolog i vjeroučitelj Aleksandar Đurđević.

Naglasio je da se žito priprema, jer ono simbolizuje vaskrsenje i vječni život.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Zanimljivosti

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

"Kada jedno zrno pšenice umre, rađa se plod. Znači žito pripremamo u slavu svetiteljima i svih upokojenih predaka, odnosno rekli smo da smo svi živi pred Bogom. Za svaku slavu se kuva žito, bez izuzetka. Ako ti i tvoja porodica slavite Aranđelovdan kao krsnu slavu, onda treba da pravite žito", zaključio je.

(Kurir)

