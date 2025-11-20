Napravite posne vanilice koje su mekše od bakinih

Ako volite klasične vanilice kakve su pravile naše bake, sitne i uvaljane u šećer u prahu, ova varijanta oduševiće vas već na prvi zalogaj. Zadržava njihovu poznatu rastresitost, miris vanile i ukus domaćeg džema.

Umjesto spajanja dva keksića, ovde se džem peče u udubljenju na sredini, što kolačićima daje elegantan oblik i još ljepšu voćnu aromu. Ova posna verzija je idealna za slavu - potpuno biljna i dovoljno moderna da se odmah izdvoji na tacni punoj tradicionalnih kolača.

Recept za posne vanilice sa džemom

Sastojci (za oko 36 vanilica):

1 šolja veganskog margarina, omekšalog (224 g)

2/3 šolje šećera (130 g)

1/4 kašičice soli

3/4 kašičice ekstrakta vanile

1/2 kašičice ekstrakta badema (može još malo vanile ako nemate)

2 1/3 šolje bijelog mekog brašna (280 g)

3/4 šolje džema po izboru (oko 215 g)

Priprema:

U činiju sipajte omekšali veganski margarin i mutite ga 2 minuta na niskoj brzini, dok ne postane penast i gladak.

Dodajte šećer, so, vanilu i badem. Nastavite mućenje još 1-2 minuta, dok smjesa ne postane kremasta.

Dodajte brašno i kratko mutite dok se sve ne pretvori u mekano, pahuljasto tijesto.

BiH Kovačević: Ademović nije pojasnio na koji način se mijenja dnevni red

Sakupite tijesto u kuglu, prekrijte folijom i ostavite u frižideru najmanje 4 sata (može i do sutra).

Ugrijte rernu na 175°C. Ostavite tijesto 20 minuta na sobnoj temperaturi da omekša taman koliko treba za oblikovanje.

Pripremite pleh sa papirom i pravite kuglice od oko 15 g (1 kašika testa).

Svaku kuglicu blago pritisnite palcem da formirate udubljenje - ovo je moderna varijanta vanilica gdje se džem peče u sredini.Ponovo rashladite oblikovane kolačiće 1 sat (ili preko noći).

Kašičicom napunite udubljenja džemom.

Pecite 13-15 minuta, dok ivice tek ne krenu da rumene.

Ostavite da odstoje 5 minuta, zatim prebacite na žicu da se potpuno ohlade.

Savjeti za savršene posne vanilice

Obavezan je gušći džem (šljiva, kajsija, malina) kako se ne bi razlivao tokom pečenja.

Prethodno rashlađeno tijesto garantuje pravilnu formu i rastresitost.

Ako volite aromatičnije, dodajte koricu limuna ili kašičicu ruma.

Nakon pečenja, možete posuti finim šećerom u prahu, iako nije obavezno.

Kolači mogu stajati 5-7 dana, što ih čini odličnim za pripremu unapred za slavu.

Posne vanilice sa džemom u ovom savremenom obliku spajaju tradiciju i praktičnost. Jednostavne su za pripremu, a vizuelno veoma dopadljive na slavskoj tacni. Mekane, mirišljave i puteraste, biće među prvim kolačima koji nestanu.

(telegraf)