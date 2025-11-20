Bitno: Da li je gotovina prošlost?

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o novcu – od gotovine do kriptovaluta.

Sve manje ljudi u novčaniku nosi gotovinu, a sve više koristi mobilne aplikacije.

Da li nas čeka svijet bez keša - i ako da, ko time dobija, a ko gubi?

Kriptovalute, digitalni novac, gotovina. Teme koje su bitne za današnje društvo.

Za 'Bitno' govore: Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo, Boris Majstorović 'Digital Asset Management' d.o.o. Banja Luka i Lana Cvetanovska, direktor 'Aircash'.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.