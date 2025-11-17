Logo
U prvom planu: Srđan Amidžić

Izvor:

ATV

17.11.2025

14:40

У првом плану: Срђан Амиџић

'U prvom planu' ovog utorka je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Govoriće o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, funkcionisanju institucija Republike Srpske i BiH, budžetu BiH, kao i o međunarodnim odnosima Republike Srpske.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Trenutno na programu

