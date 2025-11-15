U miks zoni sa Jovanom: Kik-boks klub 'Ares Džim'

U novoj epizodi 'U miks zoni sa Jovanom' vodimo vas pravo u ring. Naša Jovana Miljenović ponovo je obukla rukavice i ušla u borbu rame uz rame sa mladim, talentovanim borcima iz Kik-boks kluba 'Ares Džim'.

Pod budnim okom uspješnog Denisa Marjanovića, ovi mladi sportisti na svakom treningu daju svoju maksimum i pomijeraju granice.

Šta ih motiviše i kako se pripremaju za velika takmičenja?

Sve to i još mnogo zanimljivih trenutaka iz ringa, pogledajte u novoj epizodi.

Autorski serijal Jovane Vidović, urednika i voditelja u sportskoj redakciji, donosi zanimljive i poučne priče mladih sportista, mnogo dobre zabave, igara i pravog sportskog duha.

'U miks zoni sa Jovanom' – ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.