BIZNIS KLUB: Plate, javni dug i planovi ulaganja u domaćoj privredi

U novom izdanju emisije 'Biznis klub' pričamo o platama u lokalanim zajednicama ali i analiziramo koliko je javni dug Republike Srpske zapravo stabilan.

Donosimo priču i o sankcijama NIS-u.

Razgovaramo sa Vojinom Mitrovićem, ministrom privrede i preduzetništva o novim ulaganjima i pravcu daljeg razvoja privrede u Republici Srpskoj.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.