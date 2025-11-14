Logo
Large banner

BIZNIS KLUB: Plate, javni dug i planovi ulaganja u domaćoj privredi

Izvor:

ATV

14.11.2025

18:07

пр ид за бк
Foto: ATV

U novom izdanju emisije 'Biznis klub' pričamo o platama u lokalanim zajednicama ali i analiziramo koliko je javni dug Republike Srpske zapravo stabilan.

Donosimo priču i o sankcijama NIS-u.

Razgovaramo sa Vojinom Mitrovićem, ministrom privrede i preduzetništva o novim ulaganjima i pravcu daljeg razvoja privrede u Republici Srpskoj.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Biznis klub

Marijana Iveljić

Large banner

Više iz rubrike

Битно: Европски пут БиХ

Emisije

Bitno: Evropski put BiH

3 h

0
битно визуал

Emisije

UŽIVO: Bitno, 14.11.2025.

23 h

0
нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Berba trave ive na Gostilju

1 d

0
Битно: Образовни систем Републике Српске

Emisije

Bitno: Obrazovni sistem Republike Srpske

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

12

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

20

09

Vjernici slave Đurđic: Prema narodnom vjerovanju na ovaj praznik nam stiže zima

20

08

Usijanje: Tačka pucanja

20

00

Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

19

59

Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner