Bitno: Obrazovni sistem Republike Srpske

Izvor:
ATV
13.11.2025
15:16
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o usklađenosti obrazovnog sistema i tržišta rada u Republici Srpskoj.
Za 'Bitno' govore: Bojana Kos, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Saša Trvić, Unija poslodavaca Republike Srpske,
Milena Đuđić, koordinator projekta Inova u Područnoj privrednoj komori, Banjaluka, Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Milica Nogo.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
