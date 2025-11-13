Bitno: Obrazovni sistem Republike Srpske

Logo
Izvor:

ATV

13.11.2025

15:16

Foto: atv

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o usklađenosti obrazovnog sistema i tržišta rada u Republici Srpskoj.

Za 'Bitno' govore: Bojana Kos, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Saša Trvić, Unija poslodavaca Republike Srpske,

Milena Đuđić, koordinator projekta Inova u Područnoj privrednoj komori, Banjaluka, Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Milica Nogo.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

