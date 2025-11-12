Logo
Bitno: Vještačka inteligencija

Izvor:

ATV

12.11.2025

12:10

Битно: Вјештачка интелигенција

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o vještačkoj inteligenciji.

Za 'Bitno' govore psiholog Danilo Ciganović, Aleksandar Mastilović, stručnjak za digitalnu transformaciju i međunarodni konsultant za vještačku inteligenciju i Igor Ševo, inženjer elektrothenike i rukovodilac Centra za vještačku inteligenciju.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

ATV

Bitno

Dragana Božić

