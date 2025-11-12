Logo
Ovo su članovi novog Nadzornog odbora IRB-a

Izvor:

ATV

12.11.2025

11:27

Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

Narodna Skupština Republike Srpske imenovala je sinoć 11. novembra nove članove Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske na period od četiri godine.

Izabrani su Zorica Stamenić iz Srpca, diplomirani ekonomista, Ognjen Hrnjak iz Prijedora, diplomirani pravnik, Srđan Župić iz Mrkonjić Grada, diplomirani ekonomista, Goran Kecman iz Prijedora, diplomirani inženjer poljoprivrede, Marko Milić iz Zvornika, diplomirani ekonomista, Željka Vidović iz Šipova, diplomirani ekonomista i Nataša Slijepčević iz Banjaluke, diplomirani pravnik.

Мира и њени дјечаци

Banja Luka

Majka ih napustila, oca izgubili: Banjalučanka usvojila blizance s Daunovim sindromom

Podsjetimo, Nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS) je 29. oktobra donio odluku o smjeni Borisa Kneževića, dosadašnjeg direktora ove banke, te imenovanja Nedeljka Ćorića na njegovo mjesto.

IRB je tada saopštio je tokom mandata Kneževića, ova banka prošla kroz ključnu fazu stabilizacije i konsolidacije poslovanja.

"Zahvaljujući njegovom angažmanu, znanju i iskustvu, sprovedena je sveobuhvatna revizija rada, restrukturirani su svi sektori i definisan jasan i operativan plan za dalji razvoj. Time su stvoreni preduslovi za stabilno, efikasno i transparentno poslovanje IRBRS u narednom periodu Dosadašnji vršilac dužnosti direktora, gospodin Boris Knežević, nastaviće da obavlja funkciju glavnog bankara IRBRS", piše u saopštenju.

MF BANKA

Ekonomija

Mobi Monting tužio MF Banku

Podsjećamo, Nadzorni odbor ovog preduzeća je imenovao Borisa Kneževića za direktora IRB RS 27. juna ove godine, nakon što je Srđan Jovanović podnio ostavku početkom juna.

IRB RS

