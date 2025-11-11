Bojić: BiH nema benefite od nuklearne energije, a žele odlagati otpad kod nas

Koordinator pravnog i ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru Borislav Bojić u emisji ATV-a kaže da BiH nema nikakvu korist od nuklearne energije, ali se svakako nastoji odlagati nuklearni otpad koji ugrožava dvije trećine BiH.

"Možda bi bilo zanimljivo čuti, između Hrvatske i Slovenije postoji sporazum i izgrađena je elektrana Krško od kojih 50 odsto električne energije ima Slovenija, 50 odsto Hrvatska, BiH nema apsolutno nikakvih benefita od nuklearne energije. To imaju države koje su to gradile. I sada treba da nama isporučite nuklearni otpad na samoj granici, bez naše saglasnosti, gdje praktično dvije trećine te lokacije bi bila ugrožena BiH, a ne zemlja koja ima benefite", kaže Bojić.

On poručuje da su eksperti iz BiH tražili da budu prisutni kada Hrvatska vrši vrlo specifična istraživanja u Hrvatskoj, što su isto ponudili njima za teritoriju BiH, ali je to odbijeno.

"Što se tiče BiH, svi nivoi vlasti su rekli da je neprihvatljivo da se takva vrsta otpada odlaže u BiH. To je potpuno jasno i nedvosmisleno. Zašto se niste dogovorili sa Slovenijom da taj otpad se odlaže u Vrbini gdje nastaje, pa to je valjda EU standard. Bilo bi interesantno čuti zašto nije došlo do dogovora Slovenije i Hrvatske" poručuje Bojić.