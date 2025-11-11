Ilić: Nema rasprave o imovini Republike Srpske

Poslanik SNSD-a u NSRS Mladen Ilić kaže za ATV da se ne smije dovesti u situaciju da se raspravlja o imovini Republike Srpske i da se takva priča mora odmah odbiti.

"Kompleksno pitanje ako pričamo o političkoj situaciji, vrlo jednostavno ako pričamo o zakonu. Gledajući zakon imovina pripada Republici Srpskoj, njome upravljaju institucije. Pokušaj nametanja da imovina Republike Srpske ne bude naša, nego da bude na nekom zajedničkom nivou je pokušaj ukidanja Srpske. Tu nema priča ni pozadina svega, ako izgubimo imovinu šta nam ostaje? Mi možemo glumiti poslanike, neko ministre, neko opoziciju, a objektivno nemamo državu u tom momentu", kaže Ilić.

On ističe da ta tema nije nešto što se pokrenulo juče i da je ona prisutna od potpisivanja mirovnog sporazuma.

"Od potpisivanja Dejtona imali smo u nekom dužem intervalu da se po nekim sastancima sa međunarodnom zajednicom pokreće ponovo ta priča. Ljudi ponekad razumiju politiku bolje nego što mi mislimo. Drugo, svaki čovjek je svjestan da ako nema imovinu, šta mu preostaje. To je žargonski rečeno bila tabu tema unutar pregovora na nivou BiH gdje su ponekad pokušavali da zamaskiraju neke stvari pokretanjem ove teme", kaže Ilić i napominje da je njegov stav jasan:

"Svi naši poslanici u parlamentu moraju odbiti ovako nešto. Sve ostalo, bez obzira ko kojoj političkoj partiji pripada, bila bi prodaja Republike Srpske. Ne možemo se dovesti u situaciju da raspravljamo o tome, a kamoli da će sutra sve ono što predstavlja šume, poljoprivredno, obradivo i neobradivo zemljište postati BiH. U ovom momentu u kojem se nalazi RS sa pričom o prijevremenim izborima postaje dnevno politička tema jer neko smatra da je Srpska nešto slabija. Ja im sa ovog mjesta poručujem da o tim stvarima nema rasprave. Svaki njihov potez može dovesti do ozbiljne eskalacije, a nikome to nije u cilju", kaže Ilić.

Komentarišući ulogu Kristijana Šmita u BiH, Ilić ističe da je imovina cilj njegovog dolaska.

"Naišao je na otpor Republike Srpske u mnogim temama. Sama teza, ako se vratimo u godinu njegovog dolaska, jedna od prvih izjava zvaničnika Srpske je bila upravo ta, da nema dodira kada je u pitanju imovina. Onda se morala tražiti mogućnost kako da se prevaziđe to sve. Traženo je da se iz političkog života ukloni Milorad Dodika kako bi pokušali da na najlakši način pronađu put da izvrše tu misiju. S obzirom da mu to nije pošlo za rukom, ovo što dolazi ispred nas 23. novembra će mu jasno pokazati još jednom. Smatram da neće doći do odluke tog tipa", rekao je Ilić.