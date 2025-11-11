Dodik: Srpska izborom Siniše Karana ide putem napretka i bezbjednog života

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je na tribini u Brčkom da Republika Srpska izborom Siniše Karana za predsjednika bira siguran i izvjestan put, odnosno put napretka, razvoja, bezbjednog i dobrog života.

Dodik je istalao da je Siniša Karan posvećen principima prava i pravde, te okrenut budućnosti i prosperitetu.

"Glasajte za dosadašnje politike, prije svega naše odbrane, ali i našeg prosperiteta. Ukoliko ostanemo na ovom kursu, imaćemo priliku da na drugi način modeliramo našu poziciju koja će biti daleko bolja", rekao je Dodik.

Lider SNSD-a je istakao da je Republika Srpska uvijek bila spremna za dijalog i dogovor, uz poštovanje interesa druga dva naroda u mjeri u kojoj oni poštuju interese srpskog.

"U Brčkom se dokazuje, kada ima volje, ima i dogovora", poručio je Dodik.

Karan je poručio da su predstojeći izbori referendum na kojem srpski narod brani svoje pravo da odlučuje o svojoj sudbini.

"Vi 23. novembra ne glasate za ime i prezime, već za politiku Milorada Dodika, za Republiku Srpsku, svoju slobodu, sebe i svoju djecu. Zato je glas za mene, glas za našeg vječnog predsjednika, glas na našu vječnu Srpsku", rekao je Karan.

On je ukazao da je srpski narod kroz cijelu istoriju bio žrtva, da nije dao da se pokori i da je volio slobodu više od svega.

"Od 9. januara prije 30 godina ruše Republiku Srpsku da bi Srbi nestali ili bili nacionalna manjina i da ne smiju da imaju državu. Zato je i poslije Dejtona rušena Srpska", rekao je Karan.

On je istakao da Republika Srpska okvir slobode srpskog naroda koju su uporno čuvali i sačuvali Dodik, SNSD i koalicioni partneri.

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić istakao je na tribini da su ovi izbori finale političke borbe u kojoj legalno izabranog predsjednika Srpske Milorada Dodika progoni neugledni stranac, praveći politički progon.

"Mi moramo na ovim izborima da pobijedimo i da pokažemo i onim strancima, a i ovim domaćim, da Republika Srpska ima svoje institucije i da podržava politiku Milorada Dodika", poručio je Minić.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Brčko Siniša Milić istakao je da veliko prisustvo i energija okupljenih na tribini u Brčkom garantuju da će Siniša Karan sigurno biti predsjednik Srpske.

"Nama treba kontinuitet politike zaštite nacionalnih interesa Republike Srpske ali i da pružimo ruku svima koji uvažavaju Republiku Srpsku i srpski narod. Takav kontinuitet politike garantuje jedino kandidat Siniša Karan", poručio je Milić.

Prema njegovim riječima, glas za Karana je glas za Milorada Dodika, za Republiku Srpsku, za mir i budućnost srpskog naroda.

Predsjednik SP-a Petar Đokić poručio je da će Karan nastaviti politiku stabilnosti i očuvanja mira koju je Srpska do sada vodila.

"Brčko treba da odgovori na isti način kao što će odgovoriti ostali gradovi dajući masovnu podršku Karanu", rekao je Đokić.

On je ukazao da je međunarodni položaj Srpske danas vidljivo drugačiji i omogućiće normalniji život, te je stoga važan kontinuitet politike.

Tribini u Brčkom prisustvovali su, između ostalih, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić.