Veći računi za struju u Srpskoj

Odluka je pala, računi za struju u Srpskoj će biti veći, za građane 10 odsto za privredu 6 odsto. To je danas odlučila Regulatorna komisija za energetiku nakon tarifnog postupka o cijeni mrežarine.

"Regulatorna komisija je djelimično usvojila zahtjev Operatora distributivnih sistema što će konačnici rezultirati sa povećanjem ukupnih računa za električnu energiju za krajnje kupce i to povećanje će za kategoriju domaćinstava iznositi 10% za privredu 6%. Ono što bih još želio naglasiti da će se odluke početi primjenjivati od prvog februara 2026. godine", kaže Aleksandar Jegdić, sekretar u RERS-u.

Dok gledaju u poluprazne pretpraznične novčanike građani se hvataju za glavu. Šta je tu je, i veći račun se kažu mora platiti.

- Samo udar na standard građana, poskupljenje je neosnovano.

- Pa dobro, nije baš ni skupa struja, šta znam.

- Pa dobro ako već mora da poskupi u tom iznosu treba prihvatiti.

- Kako god da komentarišem ona će poskupiti pa će poskupiti", kažu građani.

Oni koji su tražili ovo povećanje su distributivna preduzeća. Nakon ovakve odluke regulatora kažu da će sa dodatnim sredstvima lakše poslovati i bolje održavati distributivnu mrežu.

"Tako da se nadamo da će ovo povećanje naknade za mrežarinu dovesti do normalnijeg funkcionisanja ODS-ova i do većeg ulaganja u mrežu na zadovoljstvo korisnika", kaže Predrag Klincov, portparol Elektro-Krajine

Iako se pominjalo još nema zahtjeva za povećanje stavke električne energije odgovaraju danas ATV-u iz Regulatora, ali i saopštavaju nove odluke, a vezanu za tarifne stavove za male elektrane priključene na distributivnu mrežu.

"To praktično znači da će u buduće male solarne elektrane i druge elektrane priključene na distributivnu mrežu plaćati pripadajuće troškove distributivne mrežarine", kaže Tanja Vuković, tarifni analitičar za električnu energiju u RERS-u.

Ovo je bio redovni tarifni postupak. Elektro-distributivna preduzeća tražila su u prosjeku povećanje cijene mrežarine za oko 46%. U obrazloženju su naveli da su im dosadašnji prihodi bili mali, da su većinu trošili za plate radnika te da im je za investicije falilo novca.