Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

22.12.2025
13:59
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, sa kišom na jugu i zapadu, a lokalno se oko rijeka i po kotlinama očekuje magla.
U Hercegovini će povremeno padati jača kiša, koja će na planinama prijeći u susnježicu.
U drugom dijelu dana će kiše lokalno biti i na sjeveru, dok će na istoku biti uglavnom suvo i uz sunčane intervale, dok će u narednoj noći padavine jačati.
Duvaće slab vjetar, uglavnom istočnih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena, na udare u drugom dijelu dana jaka.
Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do tri stepena Celzijusova, na jugu do pet, a maksimalna od tri do osam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.
Srbija
Penzija može da se dobije i sa samo pet godina staža: Potrebno je ispuniti ove uslove
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini i na jugozapadu sunčano.
Najnovije
Najčitanije
17
23
17
23
17
13
17
12
17
07
Trenutno na programu