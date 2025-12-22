Logo
Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

22.12.2025

13:59

Какво нас вријеме сутра очекује?
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, sa kišom na jugu i zapadu, a lokalno se oko rijeka i po kotlinama očekuje magla.

U Hercegovini će povremeno padati jača kiša, koja će na planinama prijeći u susnježicu.

U drugom dijelu dana će kiše lokalno biti i na sjeveru, dok će na istoku biti uglavnom suvo i uz sunčane intervale, dok će u narednoj noći padavine jačati.

Duvaće slab vjetar, uglavnom istočnih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena, na udare u drugom dijelu dana jaka.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do tri stepena Celzijusova, na jugu do pet, a maksimalna od tri do osam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Srbija

Penzija može da se dobije i sa samo pet godina staža: Potrebno je ispuniti ove uslove

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini i na jugozapadu sunčano.

Vrijeme

Vremenska prognoza

