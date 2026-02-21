U Mađarskoj počela kampanja za parlamentarne izbore

Izvor:
Euronews
21.02.2026
16:03
U Mađarskoj je zvanično počela kampanja za parlamentarne izbore koji će biti održani u aprilu, prenio je "Juronjuz".
Od danas je dozvoljeno postavljanje plakata i obavljanje ostalih predizbornih aktivnosti, a kandidati preuzimaju svoje obrasce od lokalnih izbornih komisija.
Svaki kandidat mora da prikupi najmanje 500 važećih potpisa da bi se našao na glasačkom listiću, a kandidature moraju da se registruju najkasnije do 6. marta.
To znači da kandidati i njihove stranke imaju dvije sedmice za prikupljanje potpisa.
Političke formacije nacionalnih manjina mogu da registruju svoju kandidaturu kod Nacionalne izborne komisije od 3. februara.
