Logo
Large banner

U Mađarskoj počela kampanja za parlamentarne izbore

Izvor:

Euronews

21.02.2026

16:03

Komentari:

0
У Мађарској почела кампања за парламентарне изборе
Foto: Oscar M/Pexels

U Mađarskoj je zvanično počela kampanja za parlamentarne izbore koji će biti održani u aprilu, prenio je "Juronjuz".

Od danas je dozvoljeno postavljanje plakata i obavljanje ostalih predizbornih aktivnosti, a kandidati preuzimaju svoje obrasce od lokalnih izbornih komisija.

Svaki kandidat mora da prikupi najmanje 500 važećih potpisa da bi se našao na glasačkom listiću, a kandidature moraju da se registruju najkasnije do 6. marta.

To znači da kandidati i njihove stranke imaju dvije sedmice za prikupljanje potpisa.

Političke formacije nacionalnih manjina mogu da registruju svoju kandidaturu kod Nacionalne izborne komisije od 3. februara.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

kampanja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Конаковића на демонстрацијама прозвали "Динокио"

BiH

Konakovića na demonstracijama prozvali "Dinokio"

2 h

0
Серијски силоватељ могао би ускоро на слободу: "Ноћна мора сваке жене"

Svijet

Serijski silovatelj mogao bi uskoro na slobodu: "Noćna mora svake žene"

2 h

0
Доменико дјечак са пресађеним срцем умро

Svijet

Pokrenuta istraga o transportu organa zbog smrti Domenika

2 h

0
медвјед

Zanimljivosti

Medvjedi zalutali na skijašku stazu

2 h

0

Više iz rubrike

Серијски силоватељ могао би ускоро на слободу: "Ноћна мора сваке жене"

Svijet

Serijski silovatelj mogao bi uskoro na slobodu: "Noćna mora svake žene"

2 h

0
Доменико дјечак са пресађеним срцем умро

Svijet

Pokrenuta istraga o transportu organa zbog smrti Domenika

2 h

0
Озбиљно се "кува": Десетине америчких борбених авиона пребачене у Јордан

Svijet

Ozbiljno se "kuva": Desetine američkih borbenih aviona prebačene u Jordan

4 h

0
Захарова: Запад пласира дезинформације о ставу Русије у преговорима о Украјини

Svijet

Zaharova: Zapad plasira dezinformacije o stavu Rusije u pregovorima o Ukrajini

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

18

22

Rat je sve bliže? Iran poslao jasnu poruku

18

13

Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

18

07

Mađarska obustavlja isporuku struje Ukrajini?

17

56

Boris Džonson: Trebali bismo odmah poslati vojsku u Ukrajinu. Zašto ne?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner