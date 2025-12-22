Logo
Koliko osoba u Srpskoj je preminulo od respiratornih bolesti

Stevan Lulić

22.12.2025

09:32

0
Posljednjih sedmica brojni gradovi veliku muku muče sa zagađenim vazduhom, a ljekari svakodnevno izdaju upozorenja građanima, posebno onima koji imaju hronične bolesti.

Među najzagađenijima je Banjaluka, koja i ovog ponedjeljka, 22. decembra, ima najviši indeks zagađenosti vazduha u cijeloj BiH.

Загађен ваздух у Бањалуци

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci 158, a u Tuzli 157, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Veliki broj preminulih prošle godine

S obzirom na sve veću zabrinutost zbog zagađenja, Zavod za statistiku Republike Srpske objavio je analizu o broju preminulih od respiratornih bolesti u 2024. godini.

Kako je navedeno iz Zavoda, u toku 2024. godine od bolesti respiratornog sistema preminulo 667 osoba.

To je, pojašnjavaju dalje, 4,7% od ukupno preminulih 14.136 lica.

"Od 667 lica preminulih od bolesti respiratornog sistema, 400 je muškog, a 267 ženskog pola", zaključio je Zavod za statistiku.

Oglasio se Institut za javno zdravstvo

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske prije nekoliko dana izdao je preporuke građanima zbog sve veće koncentracije zagađenja u vazduhu.

Institut je preporučio niz mjera i intervencija koje mogu doprinijeti smanjenju izloženosti zagađenom vazduhu i ublažavanju njegovih negativnih uticaja na zdravlje stanovništva.

Iz instituta navode da se to posebno odnosi na osjetljive grupe, u kojima su djeca, trudnice, starije osobe i osobe sa hroničnim oboljenjima.

''Neophodno je smanjiti zagađenje vazduha iz saobraćaja, osigurati prostor za pješačku i biciklističku infrastrukturu, poboljšati sisteme iskoristivosti zemljišta, što dovodi do smanjenja vremena putovanja, te provesti inženjerske mjere i mjere za smanjenje brzine'', navode u Institutu.

Neophodno je, kako se navodi, regulisati i sprovoditi kontrolu industrijskih emisija, smanjiti emisije iz individualnih ložišta, smanjiti mogućnost nastanka fotohemijskog smoga i prizemnog ozona, te izabrati najbolje energetske opcije, uzimajući u obzir uticaj na zdravlje i ekonomiju.

''Vrijednosti indeksa kvaliteta vazduha četiri i pet označavaju veoma zagađen vazduh. Izloženost vazduhu ovih kategorija može dovesti do pojave zdravstvenih tegoba kod cjelokupne populacije, dok se kod osjetljivih grupa stanovništva mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego kod zdrave populacije'', navode u Institutu.

Izbjegavati fizičke aktivnosti

Kada je riječ o osjetljivim grupama stanovništva iz Instituta preporučuju da se izbjegavaju naporne fizičke aktivnosti na otvorenom, aktivnosti praćene ubrzanim i dubokim disanjem, te da se skrati boravak u spoljašnjoj sredini.

Osobama sa akutnim i hroničnim oboljenjima savjetuje se redovno uzimanje terapije, a u slučaju pogoršanja osnovnog oboljenja preporučuje se javljanje porodičnom ljekaru.

Za opštu populaciju je predloženo da se skraćuje trajanje i smanji intenzitet napornih aktivnosti na otvorenom uz češće pauze, da se izbjegava izlazak i boravak na otvorenom u ranim jutarnjim i večernjim časovima, te da se izbjegava dodatna izloženost zagađujućim materijama iz drugih izvora, kao što su pušenje i korišćenje različitih hemijskih sredstava (sredstva za čišćenje, ljepila, boje i lakovi).

''Neophodno je i izbjegavati provjetravanje prostorija u ranim jutarnjim i večernjim časovima, koristiti javni gradski prevoz radi smanjenja zagađenja vazduha iz saobraćaja i kad god je moguće, smanjiti ili izbjegavati korišćenje čvrstih goriva za grijanje'', ističu u Institutu.

Kako je naglašeno, na nivou opšte populacije, zaštitne maske se ne preporučuju za smanjenje izloženosti zagađenju vazduha, a respiratorne maske se mogu preporučiti za lica koja su profesionalno izložena, ili u vanrednim situacijama kao na primjer šumski požari, vulkanske erupcije, pustinjska prašina, ili čišćenja u slučaju katastrofa.

zagađenje vazduha

zagađenje

zagađen vazduh

zagađenost vazduha

Banjaluka

Republički zavod za statistiku

