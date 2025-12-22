Logo
Spremite se: Stiže nagla promjena vremena

ATV

22.12.2025

07:19

U Srpskoj pogoršanje vremena od naredne noći, najprije kiša, a onda i snijeg.

Danas prije podne na sjeveru i dalje oblačno i tmurno, oko rijeka i po kotlinama maglovito.

U Hercegovini sunčanije uz postepeno naoblačenje. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz sunčane periode, uveče pretežno oblačno. U narednoj noći će početi kiša na jugu i zapadu.

Vjetar slab istočnih smjerova.

Minimalna temperatura od 0 do 5, u višim pred‌jelima od -4 stepena, maksimalna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

Sutra oblačno i svježije s padavinama koje će se od juga i zapada širiti ka svim krajevima. U Hercegovini će padati jača kiša koja na planinama prelazi u susnježicu. U ostalim pred‌jelima kiša koja se lokalno ledi pri tlu. U Hercegovini će u drugom dijelu dana biti i vjetrovito uz jake udare juga.

Сиднеј-терористички напад-

Svijet

Otac i sin mjesecima planirali napad na plaži u Sidneju

Minimalna temperatura od -3 do 2, na jugu do 5 stepeni, maksimalna od 3 do 8, na jugu do 12 stepeni.

U srijedu tokom noći i prvog dijela dana i dalje oblačno s padavinama, u Hercegovini jačim. Kiša će na planinama preći u susnježicu i slab snijeg, u nižim pred‌jelima će padati kiša koja se ponegd‌je ledi pri tlu. Od popodneva uglavnom suvo uz kraće sunčane periode, dok će se na jugu nastaviti padavine, ali slabije.

Minimalna temperatura od -2 do 4, na jugu do 6 stepeni, maksimalna od 2 do 8, na jugu do 11 stepeni.

U četvrtak oblačno i hladno s novom padavinskom zonom koja će se od sjeverozapada širiti na sve pred‌jele. U višim pred‌jelima će padati snijeg uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača. Kiša će i ponegde u nižim pred‌jelima prelaziti u susnježicu i snijeg.

Minimalna temperatura od -2 do 3, na jugu do 6 stepeni, maksimalna od 0 do 5, na jugu do 13 stepeni.

Vremenska prognoza

