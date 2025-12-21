Logo
Putnike od 2026. očekuju još duža zadržavanja na granicama

21.12.2025

Svi građani koji planiraju putovanja prema Hrvatskoj i drugim državama Evropske unije od 1. januara 2026. godine trebali bi se pripremiti na dodatna zadržavanja na graničnim prelazima, koja bi mogla biti i duža nego što su trenutno.

Razlog za to je produženje fazne primjene novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES), koji će se od početka 2026. godine primjenjivati dodatna dva sata u prijepodnevnoj i isto toliko u poslijepodnevnoj smjeni.

"Trenutno EES sistem primjenjuje se po 12 sati unutar 24 sata", naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.

U narednim mjesecima planirano je postepeno produžavanje tog vremenskog okvira, sve do potpune, cjelodnevne implementacije sistema, koja je najavljena za 10. april 2026. godine. Podsjećamo, primjena EES sistema na graničnim prelazima započela je 12. oktobra 2025. godine.

Граница Градишка

Gradovi i opštine

Velike gužve na graničnim prelazima

Novi Entry/Exit System primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na pograničnim prijelazima koji su, na osnovu ugovora između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, privremeno određeni za međunarodni saobraćaj. Sistem automatski evidentira lične podatke, informacije o putnim ispravama te tačno vrijeme ulaska i izlaska državljana trećih zemalja, uključujući i eventualna odbijanja ulaska u šengenski prostor.

Prilikom prvog ulaska u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja uzimaće se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica, zajedno s podacima iz pasoša. Ti podaci će se trajno pohraniti u sistem, dok će se pri svakom narednom prelasku granice identitet provjeravati poređenjem fotografije lica snimljene uživo s već postojećim podacima, što nadležni smatraju dodatnim sigurnosnim mehanizmom.

Ovaj režim odnosi se na građane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije, Kosova, ali i Ukrajine, Moldavije te Velike Britanije. S druge strane, državljani Evropske unije izuzeti su iz ovog sistema, bez obzira na to gd‌je imaju prebivalište.

Hrvatski državljani, kao i ostali građani država članica EU koji žive u susjednim ili drugim trećim zemljama, granicu će i dalje prelaziti uz pasoš ili ličnu kartu, bez obaveze davanja biometrijskih podataka u okviru EES sistema.

granica

gužve na granici

