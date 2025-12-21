Logo
Od Derviša do Obilićeva, Banjalučani ujedinili srca: Sakupljeno skoro 15.000 KM

Izvor:

Provjereno.info

21.12.2025

17:49

Komentari:

0
Foto: Provjereno.info

Organizacija "Srbi za Srbe" sakupila je 14.763 KM na humanitarnom događaju "Krofne iz bloka" koji je danas održan na devet lokacija, tačnije u dvorištu crkava u skoro svakom naselju u Banjaluci.

Sakupljen novac namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim višečlanim porodicama.

Širom grada na Vrbasu, od Derviša do Obilićeva, Banjalučani su se udružili kako bi pomogli drugima i pokazali humano lice.

Старац

Svijet

Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

Nakon svete liturgije, neumorni volonteri ove organizacije dijelili su posne krofne ispred hramova, a građani su ostavljali dobrovoljne priloge, prenosi Provjereno.

Tako je Banjaluka ponovo položila test humanosti.

"Krofne iz bloka" i 28. decembra

Iz organizacije najavljuju da će akcija „Krofne iz bloka“ biti nastavljena i 28. decembra na sljedećim lokacijama:

28.12. Spomen Hram Sv. Velikomučenika Georgija, Drakulić

28.12. Hram Rođenja Presvete Bogorodice, Rebrovac

28.12. Hram Prepodobne Mati Paraskeve, Starčevica

28.12. Hram Svetog Sveštenomučenika Platona Banjalučkog, Vrbanja

28.12. Hram Svetog Jovana Bogoslova, Lauš

Pred same božićne praznike, "Krofne iz bloka" održaće se i u:

4.1. Hram Svete Trojice, Veliko Blaško

4.1. Manastir Gomionica

Posebnu zahvalnost, napominju iz organizacije, duguju pekarama: Žitopeka, Manja, Bakal i Rustik koje su donirale stotine krofni.

Iz organizacije "Srbi za Srbe" upućuju veliku i iskrenu zahvalnost svim građanima koji su danas učestvovali u humanitarnoj akciji "Krofne iz bloka" i svojim prilogom pomogli socijalno ugroženim višečlanim porodicama.

Pozivaju sve koji žele da podrže njihovu Božićnu akciju, da im se pridruže i na narednim akcijama "Krofne iz bloka" ili pozovu broj 17763.

