Kakve su cijene smještaja za najluđu noć?

Informer

21.12.2025

17:00

Какве су цијене смјештаја за најлуђу ноћ?

Smještajni kapaciteti širom Srbije za najluđu noć gotovo su popunjeni, a nekolicina privatnih apartmana i hotela još uvek nudi smeštaj čija cijena se kreće od 2.000 do čak 270.000 dinara, u zavisnosti od grada.

Naime, kapaciteti na planinama i u banjama za doček Nove godine uveliko su popunjeni, a situacija u većim gradovima nije ništa drugačija.

"Primećujemo da Beograđani idu u Novi Sad ili Niš, Nišlije u Kragujevac i Beograd... Ljudi biraju gdje će ići prema tome kakav se program organizuje na trgovima", navodi Seničić.

Najpopularniji gradovi za doček 2026. godine jesu Beograd, Novi Sad, Niš, Kruševac, ali i Zrenjanin, Kragujevac, Kraljevo i Novi Pazar.

Prema aktuelnim cijenama, najjeftiniji smeštaj za doček Nove godine naći ćete u Zrenjaninu i to po cijeni već od 2.000 dinara, naravno u privatnim apartmanima. Hoteli su skuplji, a njihova cijena po noćenju je 9.500 dinara.

Nešto skuplji je Niš, gdje je najniža cijena za noćenje 2.200 dinara, dok je najskuplja varijanta 10.000 dinara. Slična situacija je u Kragujevcu, gdje se noćenje za dvoje kreće od 3.000 do 10.500 dinara, dok ćete u Kruševcu smještaj platiti od 3.600 do 11.000 dinara.

Popularna destinacija ove godine jeste Kraljevo, na iznenađenje mnogih. Cene variraju, a skromniji smještaj možete naći već po ceni od 3.700 dinara, dok onaj luksuzniji ćete platiti 9.300 dinara. Takođe, Novi Pazar bilježi porast broja turista, te se cijene smeštaja u ovom gradu kreću od 4.500 do 7.000 dinara.

Beograd, najpopularnija destinacija u Srbiji, svakako jeste prvi izbor kako domaćih tako i stranih turista. Privatni skromniji apartmanski, koji su dosta udaljeni od centra, mogu se naći po cijeni od 4.500 dinara za jednu noć za dve osobe, dok oni luksuzniji i na atraktivnijim lokacijama koštaju oko 20.000 dinara.

Međutim, na najpopularnijim lokacijama, poput Beograda na vodi, cijene smještaja za jednu noć kreću se od 130.000 pa sve do 270.000 dinara!

Nezaobilazna srpska Atina, Novi Sad, i ove godine privlači veliki broj turista. Smještaj za dvije osobe u najluđoj noći može se naći po najnižoj cijeni od 5.800 dinara, dok luksuzniji apartmani i hoteli koštaju i do 17.000 dinara, piše Informer.

smještaj

Nova godina

