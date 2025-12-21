Logo
Grlićem flaše pokušao opljačkati pumpu

21.12.2025

16:43

Komentari:

0
Грлићем флаше покушао опљачкати пумпу
Foto: Cottonbro studio/Pexels

Dvadesetsedmogodišnjak S.V. iz Brčkog optužen je da je oštetio auto na koji je bacio ciglu i lupao ga lopatom, ali i da je nekoliko mjeseci kasnije grlićem flaše pokušao opljačkati benzinsku pumpu.

Krivična djela je, prema optužnici Tužilaštva Brčko distrikta, počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti.

Kako se navodi, on je 23. marta ove godine u mjestu Potočari ispred kuće S.V., u stanju bitno smanjene uračunljivosti usljed faze apstinencijalne krize, nakon kraće verbalne rasprave sa svojim bratom bacio betonsku ciglu na parkirani ford, usljed čega je došlo do pucanja vjetrobranskog stakla.

Terete ga da je nakon toga uzeo limenu lopatu za snijeg, kojom je razbio desno zadnje bočno staklo, srednje lijevo bočno staklo, te na poklopcu motora napravio oštećenja u vidu ogrebotina.

Магла у Србији

Srbija

Policija izdala bitno upozorenje svim učesnicima u saobraćaju

"Nakon toga je otišao do pomoćnog objekta, ljetne kuhinje, te lopatom za snijeg u potpunosti razbio staklo na lijevom krilu vrata, dok je na desnom krilu razbio samo vanjsko", piše u optužnici i dodaje se da je vlasniku pričinio štetu od 1.650 KM.

Takođe ga terete i da je 11. jula ove godine, oko 14.40, u Brčkom u stanju bitno smanjene uračunljivosti, privremene duševne poremećenosti, došao na benzinsku pumpu i kupio jednu flašu vina. Nakon toga je izašao iz objekta, a za njim i radnik pumpe M.T. kako bi uslužio kupca.

"Svjestan i sa namjerom da oduzme tuđu stvar, a što je i htio, iskoristio je radnikovo odsustvo iz objekta, razbio staklenu flašu vina koju je prethodno kupio i uz povik 'ovo je pljačka' trčeći sa grlićem flaše u ruci ušao u pumpu", piše u optužnici.

On je tada uzeo novac, u apoenu od 100 KM, dvije novčanice po 50 KM i pet evra, nakon čega je pokušao izaći iz objekta, u čemu ga je spriječio radnik koji je zatvorio vrata objekta i držao ih do dolaska policije.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", optužnicu protiv njega je podiglo Tužilaštvo Brčko distrikta, a potom ju je potvrdio nadležni sud.

