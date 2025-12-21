Napravio potpuni haos: Vozač pežoa ''zgrtao'' parkirana auta

Vozač automobila "pežo" udario je u Bijeljini četiri parkirana vozila i nanio materijalnu štetu, rečeno je Srni u bijeljinskog Policijskoj upravi.

Vozilom "pežo" upravljalo je lice P. C. P. koje je noćas u Ulici Srpske dobrovoljačke garde udarilo u automobile marke "audi", "mercedes", "seat i "reno", kažu u policiji.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 1.20 časova, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stranice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.