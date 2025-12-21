Napravio potpuni haos: Vozač pežoa ''zgrtao'' parkirana auta

Izvor:
SRNA
21.12.2025
12:20
Komentari:0
Vozač automobila "pežo" udario je u Bijeljini četiri parkirana vozila i nanio materijalnu štetu, rečeno je Srni u bijeljinskog Policijskoj upravi.
Vozilom "pežo" upravljalo je lice P. C. P. koje je noćas u Ulici Srpske dobrovoljačke garde udarilo u automobile marke "audi", "mercedes", "seat i "reno", kažu u policiji.
Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 1.20 časova, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stranice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.
Republika Srpska
1 h0
Svijet
1 h0
Hronika
2 h0
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
14
07
14
01
13
59
13
50
13
45
Trenutno na programu