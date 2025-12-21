Ovo je 5 ključnih predviđanja Vladimira Putina za 2026.

Tokom svoje godišnje konferencije za novinare u petak, 19. decembra, predsjednik Rusije ponovo je targetirao Evropu, čije lidere je dan ranije nazvao "prasićima".

Vladimir Putin ovog puta nije promijenio ton, ali je izbjegao direktne uvrede.

Iznio je pet ključnih predviđanja za narednu godinu, koja, kako smatra, treba imati na umu.

1. Rusija neće popustiti

2026. godina mogla bi da bude godina mira u Ukrajini, prije svega zahvaljujući naporima Donalda Trampa, koje je Putin ponovo pohvalio.

Međutim, Rusija će postavljati uslove za prekid borbi.

"Spremni smo da mirnim putem okončamo sukob, na osnovu principa iznijetih u junu 2024. godine", podsjetio je Putin tokom svoje godišnje pres konferencije.

Zahtjevi ostaju nepromijenjeni: povlačenje ukrajinskih snaga iz četiri regiona na koje Moskva polaže pravo, odustajanje Ukrajine od članstva u NATO, kao i "demilitarizacija" i "denacifikacija" Ukrajine.

2. Rusija će podržati Trampa

Savezništvo Moskve i Vašingtona se učvršćuje, iako se to još ne odražava kroz konkretne mirovne pregovore.

Za Putina, Donald Tramp ostaje glavni sagovornik.

"Predsjednik Tramp ulaže ozbiljne napore da okonča sukob, uz potpunu iskrenost", rekao je, šaljući jasnu poruku Bijeloj kući: Moskva želi saradnju, a Ukrajinci i Evropljani treba da popuste.

3. Procjena "civilizacijskog nestanka" Evrope

Putin smatra da bi Zapad trebalo da sarađuje sa Rusijom.

"Lopta je u dvorištu naših zapadnih protivnika, prije svega kijevskih lidera i njihovih evropskih sponzora", naglasio je.

Poruka je upućena i Vašingtonu, koji optužuje da gura Evropu pogrešnim putem.

Upotreba termina "Zapad" podsjeća na nedavni američki strateški dokument u kojem se govori o prijetnji "civilizacijskog nestanka" Evrope, uz sugestiju da Moskva i Vašington znaju šta je za nju najbolje.

4. NATO prijetnja za Rusiju

Raspoređivanje vojne infrastrukture NATO u blizini ruskih granica izaziva, prema Putinovim riječima, "legitimnu zabrinutost".

On tvrdi da Rusija ne osporava pravo država da same biraju svoju odbranu, ali da to ne sme da ugrožava druge, uključujući i Rusiju.

Podsjeća da se Moskva osjećala "prevarenom" nakon Budimpeštanskog memoranduma iz 1994. godine, kada je pristala da se odrekne nuklearnog oružja u zamjenu za poštovanje granica Ukrajine.

Prema Moskvi, NATO nije odbrambeni savez, već stalna prijetnja.

5. Ukrajina ostaje rusko pitanje

Putin smatra da Ukrajina mora da prihvati neki oblik ruske kontrole.

Kada je riječ o izborima, predlaže obustavu napada na dan glasanja radi obezbjeđivanja bezbjednosti izbora i zahtjeva da Ukrajinci koji žive u Rusiji mogu tamo da glasaju.

Što se tiče obnove zemlje, odbacuje ideju da se zamrznuta sredstva ruske centralne banke koriste za obnovu Ukrajine, nazivajući to "pljačkom usred bijela dana".

Poručuje da će Rusija braniti svoje interese, uključujući i pred sudovima, i da ta sredstva pre ili kasnije moraju biti vraćena, prenosi "Blik".