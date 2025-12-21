Logo
Užas: Pronađeni dijelovi ljudskog tijela, sumnja se na jedno

Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно
Foto: Tanjug/AP

U okolini Trgovišta pronađeni su dijelovi ljudskog tijela.

Policija iz ovog kraja obavijestila je Više javno tužilaštvo iz Vranja, koje je naložilo obdukciju ostataka, kako bi se utvrdio identitet, eventualno postojanje krivičnog djela.

Sumnja se da je riječ o starijem muškarcu koji se vodi kao nestalo lice, prenosi Kurir.

