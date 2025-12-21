Užas: Pronađeni dijelovi ljudskog tijela, sumnja se na jedno

Izvor:
Kurir
21.12.2025
12:09
U okolini Trgovišta pronađeni su dijelovi ljudskog tijela.
Policija iz ovog kraja obavijestila je Više javno tužilaštvo iz Vranja, koje je naložilo obdukciju ostataka, kako bi se utvrdio identitet, eventualno postojanje krivičnog djela.
