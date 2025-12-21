Lovokradice počinile masakr: Policija oduzela svinje i puške

Autor:Stevan Lulić
21.12.2025
11:55
Dvojica Drvarčana i Prijedorčanin osumnjičeni su da su juče na području Istočnog Drvara, u reonu Velega, odstrijelili tri divlje svinje.
Naime, policiji u Ribniku oko 15 sati prijavljeno je da nepoznate osobe u ladi nivi prevoze odstrijeljene životinje.
"Operativnim radom na terenu policijski službenici Policijske stanice Ribnik došli su do saznanja da su se na navedenom lokalitetu u nezakonitom lovu nalazila lica Đ.G. i S.G. iz Drvara i M.B. iz Prijedora", saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.
Osumnjičeni su pronađeni u Drvaru, a policija je od njih oduzela tri lovačke puške sa pripadajućim oružnim listovima i tri odstrijeljene divlje svinje.
"Odstrijeljena divljač predata je Privrednom lovištu Klekovača", kažu u policiji.
O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta u redovnoj proceduri protiv lica Đ.G., S.G. i M.B. dostavi izvještaj za počinjeno krivično djelo "Nezakonit lov“.
