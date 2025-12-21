Logo
Slovenka komentarom o Srbima pokrenula buru: Imam fetiš

Blic

21.12.2025

Водитељка подкаста Пинк Мес
Voditeljka popularnog slovenačkog podkasta "Pink Mes" nedavno je čitala poruke gledalaca koje su izazvale pravu buru na društvenim mrežama.

Među njima se najviše izdvojila poruka jedne Slovenke koja je otvoreno priznala da ima fetiš na Srbe.

Kako je navela, razlog njenog interesovanja leži u prethodnoj vezi sa muškarcem iz Srbije, poslije kog, tvrdi, jednostavno ne može da odoli Srbima.

"Moj bivši je bio Srbin, upoznala sam cijelu njegovu porodicu, čak i roditelje, a sa njegovom sestrom se još uvijek družim. Naučili su me mnogo toga i vodili u Beograd i Leskovac. Njegova mama me je naučila da pravim sarmu i drugu tradicionalnu hranu. Dakle, zaista sam voljela bivšeg, samo što jednostavno nije išlo", napisala je ona u poruci.

“Mislim da sam opsjednuta”

Dodala je i da je iskustvo sa bivšim partnerom ostavilo jak utisak na nju, te da sada osjeća posebnu privlačnost prema muškarcima iz Srbije.

"Ne želim previše u detalje, ali mislim da sam opsjednuta. Ne radi se samo o tome da mi se sviđaju Srbi, već čim upoznam nekog, automatski mi je privlačniji. Odmah se zaljubim. Da li je u redu što mi se sviđa srpska kultura i ponašanje Srba? Malo mi je neprijatno to priznati, ali imam osjećaj da su Srbi muževniji i da imaju tako seksipilniji glas", rekla je ona pa dodala:

"Već sam razmišljala da li se sve ovo dešava samo zato što mi možda nedostaje bivši… Kako god, svaka čast Srbima. Zaista ste seksipilni. Hvala", poručila je ona.

“Motivacioni video da idemo da šljakamo u Sloveniju”

Isječak podkasta u kojoj voditeljka čita njenu poruku brzo se proširio mrežama i izazvao različite reakcije među korisnicima – prije svega među Srbima.

"Motivacioni video da idemo da šljakamo u Sloveniju”, “E sad mi je jasno zašto nas Slovenci gledaju kao divljake sa Balkana, sve se samo poveza”, “Oduvijek je bilo tako. Slovenke uvijek voljele Srbe”, “Ima nade i za nas braćo”, pisali su Srbi, prenosi "Blic".

Slovenkinje o Srbima
by inserbia

Slovenija

Srbija

Srbi

