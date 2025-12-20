Logo
Tri horoskopska znaka imaju najjači libido

Три хороскопска знака имају најјачи либидо
Foto: pixabay

Strast i seksualna energija u astrologiji povezuju se s instinktom, samopouzdanjem i odnosom prema tijelu i emocijama. Neki ljudi strast doživljavaju kao važan dio identiteta, dok je drugima ona više usputna i povremena.

U horoskopu postoje znakovi kod kojih je libido izraženiji i snažnije povezan s ličnošću. Takvi ljudi često d‌jeluju magnetski, intenzivno i teško skrivaju želju. Prema astrologiji, najjači libido povezuje se s ovim horoskopskim znakovima.

Škorpija

Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po izrazito snažnoj seksualnoj energiji i dubokoj strasti. Kod njih libido nije površan, već je povezan s emocijama, intenzitetom i potrebom za potpunim spajanjem. Često d‌jeluju misteriozno i privlačno, čak i kad se ne trude ostaviti takav utisak. Strast kod njih rijetko nestaje brzo jer je hrane unutrašnja napetost i snažni porivi. Upravo ta kombinacija emocija i želje čini njihov libido izuzetno snažnim.

Ovan

Pripadnici ovog znaka strast doživljavaju impulsivno, naglo i bez puno zadrške. Libido je kod njih povezan s energijom, takmičarskim duhom i potrebom za osvajanjem. Često reaguju instinktivno i ne vole čekati kada je želja u pitanju. Njihova strast je direktna, fizička i teško ju je ignorisati. Upravo ta vatrena priroda čini ih jednim od znakova s najjačim libidom.

Lav

Ljudi rođeni u ovom znaku strast povezuju s osjećajem poželjnosti i potvrde. Libido im je snažan jer proizlazi iz samopouzdanja i potrebe da budu obožavani. Vole kada se osjećaju cijenjeno i tada njihova strast dolazi posebno do izražaja. Često su vrlo svjesni vlastite privlačnosti i znaju je koristiti. Ta kombinacija harizme i želje daje im izuzetno snažan libido, prenosi Indeks.

