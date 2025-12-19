Logo
Zbog rekorda nije se "gasio" 42 sata

19.12.2025

21:44

Микрофон студио пјевање
Foto: Suvan Chowdhury/Pexels

Vlasnik sendvičarnice u Engleskoj pokušao je oboriti Ginisov svjetski rekord pjevajući 42 sata uzastopno božićne pjesme.

Dejv Purčejs, poznatiji kao "Mr. Toasty" iz sendvičarnice On Toast, zatvorio je trgovinu unutar Gloučesterovog skladišta 4 kako bi pokušao oboriti rekord za najduži maraton pjevajući božićne pjesme, koji je prethodno postavio Konfidens Survajvl Ejong u Nigeriji 2024. godine na 40 sati.

Purčejsovih 38 pjesama uključivalo je tradicionalne klasike poput "Jingle Bells", kao i modernije božićne hitove od Maraje Keri i Vama.

Rotirao je melodije i završio nakon što je otpjevao 684 pjesme.

U raznim trenucima pokušaja pridružili su mu se iz hora za demenciju, d‌ječji hor i mještani koji su se veselo bavili ovim događajem, navodi "Upi".

