Zbog rekorda nije se "gasio" 42 sata

19.12.2025
21:44
Komentari:0
Vlasnik sendvičarnice u Engleskoj pokušao je oboriti Ginisov svjetski rekord pjevajući 42 sata uzastopno božićne pjesme.
Dejv Purčejs, poznatiji kao "Mr. Toasty" iz sendvičarnice On Toast, zatvorio je trgovinu unutar Gloučesterovog skladišta 4 kako bi pokušao oboriti rekord za najduži maraton pjevajući božićne pjesme, koji je prethodno postavio Konfidens Survajvl Ejong u Nigeriji 2024. godine na 40 sati.
Purčejsovih 38 pjesama uključivalo je tradicionalne klasike poput "Jingle Bells", kao i modernije božićne hitove od Maraje Keri i Vama.
Rotirao je melodije i završio nakon što je otpjevao 684 pjesme.
U raznim trenucima pokušaja pridružili su mu se iz hora za demenciju, dječji hor i mještani koji su se veselo bavili ovim događajem, navodi "Upi".
Zanimljivosti
1 h0
Zanimljivosti
2 h0
Zanimljivosti
7 h0
Zanimljivosti
10 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu