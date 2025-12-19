Logo
Tri znaka Zodijaka ulaze u najljepšu ljubavnu fazu u godini

Izvor:

Kurir

19.12.2025

21:31

Par, ljubav
Foto: Pexels

Ako vam se u posljednje vreme čini da emocije stoje u mjestu, a ljubavni život nema onu iskru koja vam je nekad grejala srce, dobra vijest je na pomolu. Zvijezde polako, ali sigurno, pomjeraju figure na nebu i donose snažan emotivni zaokret. Period sumnji, čekanja i tišine ostaje iza vas.

Pred nama su dani u kojima se energija ljubavi mijenja, susreti dobijaju dublje značenje, riječi nose više emocija, a odnosi se ili produbljuju ili započinju na potpuno neočekivan način.

Za tri znaka Zodijaka, ovo je najljepši ljubavni period godine, vrijeme u kojem se strast i bliskost prirodno prepliću.

Ko su miljenici zvijezda u ljubavi?

Snažan spoj Venere i Marsa pojačava emocije, hrabrost i želju za povezivanjem. Ova energija donosi romantične preokrete, iskrene razgovore i strast koja se ne može ignorisati. Evo kome predstoje dani za pamćenje.

Bik

Bikovi ulaze u fazu u kojoj zrače smirenošću, ali i snažnom privlačnošću. Ljubav za vas postaje opipljiva, kroz dodire, poglede i sitne gestove koje govore više od riječi. Ako ste slobodni, neko iznenada može probuditi emocije koje ste smatrali zaboravljenima.

Кристиано Роналдо

Fudbal

Ronaldo pokazao isklesano tijelo u 41. godini

Zauzeti Bikovi ponovo otkrivaju zašto su se zaljubili, a odnos dobija toplinu i strast kakvu dugo niste osjetili.

Škorpija

Za Škorpije počinje period u kojem nema mjesta površnosti. Vaša energija je snažna, magnetska i privlači ljude koji traže isto što i vi, iskrenu, duboku povezanost. Zidovi koje ste gradili polako se ruše, ali ovaj put bez straha. Otvorenost i autentičnost dovode do odnosa koji mijenja pravila igre, bilo da je riječ o novoj ljubavi ili produbljivanju postojeće veze.

Ribe

Ribe ulaze u fazu u kojoj se maštanja pretvaraju u stvarne trenutke bliskosti. Neko ko vam je dugo bio u mislima sada može pokazati emocije ili napraviti prvi korak. Vaša nježnost i razumijevanje dolaze do izražaja, a intuicija vas vodi pravo tamo gdje treba. Ovo je vrijeme kada ljubav ne boli, već liječi i daje osjećaj potpune povezanosti.

Za ova tri znaka, naredni dani donose više od obične romantike, donose osjećaj da je srce konačno na pravom mjestu, piše Kurir.

