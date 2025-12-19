Logo
Tinejdžerka teško povrijeđena u stravičnoj nesreći

Informer

19.12.2025

21:18

Тинејџерка тешко повријеђена у стравичној несрећи
Foto: Tanjug/AP

U mjestu Crkvine, na regionalnom putu Tutin – Novi Pazar, oko 18,45 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je došlo do prevrtanja putničkog automobila.

U nesreći je teško povrijeđena tinejdžerka (17), koja je hitno prevezena u Opštu bolnicu Novi Pazar.

Prema zasad dostupnim informacijama, na licu mjesta je u toku policijski uviđaj, a saobraćaj se odvija usporeno.

Kako se saznaje, povrijeđena djevojka se nalazi u šok sobi i ona je životno ugrožena.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Fudbal

Preminula legenda trebinjskog Leotara

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku nesreće, niti o tome da li je u vozilu bilo još putnika. Više detalja očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih organa, prenosi Sandžak danas.

Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni, posebno na ovoj dionici puta i da prilagode brzinu uslovima na kolovozu, piše Informer.

