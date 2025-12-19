Logo
Prodavali teško zaraženo meso sugrađanima i zaradili pritvor

Izvor:

Informer

19.12.2025

20:44

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa UKP, pod nadzorom Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su dvije osobe koje su osumnjičene da su prodavale prerađeno svinjsko meso zaraženo parazitom "Trichinela spiralis suis", a za obojicu je večeras određen pritvor do 30 dana.

Podsjetimo, poljoprivredno gazdinstvo iz kog je prodavano zaraženo meso, a zbog koga je najmanje 18 osoba zaraženo, nalazi se u blizini Pančeva na Bavaništanskom putu. Uhapšeni su osumnjičeni D. J. (47) i M. S. (72), pritvor im je određen zbog uticaja na svjedoke.

Glavni osumnjičeni, M. S. (72), veterinar i vlasnik jedne pančevačke veterinarske ambulante, tereti se za nesavesno vršenje pregleda životnih namirnica. Istraga je otkrila šokantan podatak: M. S. je krajem novembra izvršio pregled svinjskog mesa na prisustvo opasnog parazita "Trichinela spiralis suis" bez propisane licence i na potpuno neadekvatan način. Umjesto rigorozne analize, vlasniku mesa je javio da je nalaz negativan, čime je svjesno otvorio vrata zarazi.

Naime, dok su građani Pančeva kupovali domaće sušeno meso vjerujući u bezbjednost i tradiciju, u pozadini se odigravao scenario iz najgorih košmara potrošača. Zbog pohlepe i nečuvenog nemara, najmanje 18 osoba završilo je sa dijagnozom trihineloze, nakon što su konzumirali meso koje je "prošlo" lažnu kontrolu.

Kako se saznaje, u blizini ovog poljoprivrednog gazdinstva nalazi se klanica ali su D. J. i njegova porodica sami klali svoje životinje i prerađivali njihovo meso.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Evropske birokrate kopaju po džepovima svojih poreskih obveznika

Na drugom kraju lanca nalazi se D. J., vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, koji je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda. Vjerujući (ili željeći da vjeruje) u riječi veterinara, on je zaraženo meso preradio i prodao sugrađanima.

Prevara je razotkrivena tek kada su se pojavili prvi pacijenti sa bolovima u mišićima, visokom temperaturom i otocima. Naknadnom analizom u Veterinarskom specijalističkom institutu u Pančevu potvrđeno je da je meso bilo prepuno parazita koji su već ušli u organizam prevarenih ljudi.

Stručnjaci upozoravaju da je trihineloza jedna od najopasnijih bolesti koja se prenosi hranom. Budući da se larve parazita učauruju u mišićima čovjeka, liječenje je dugotrajno, a posljedice mogu biti doživotne. Posebno zabrinjava činjenica da su u pitanju bili sušeni proizvodi, gde tradicionalne metode pripreme ne ubijaju parazita, piše Informer.

Tagovi:

zaraza

meso

prodaja

