Masovno trovanje u staračkom domu, preminulo troje korisnika

19.12.2025

20:05

Масовно тровање у старачком дому, преминуло троје корисника
Foto: Pexels

Troje korisnika doma za stare u okrugu Vidnoje u Moskovskoj oblasti preminulo je vjerovatno usljed trovanja, a još 15 je hospitalizovano, saopštio je Istražni komitet.

"Tačan uzrok smrti biće utvrđen nakon forenzičkih pregleda", navodi se u saopštenju, prenosi Interfaks.

Pokrenut je krivični postupak zbog pružanja usluga koje ne ispunjavaju zahtjeve bezbjednosti života i zdravlja, što je rezultiralo masovnim trovanjem.

Istraga će utvrditi sve okolnosti incidenta, uključujući procjenu postupaka onih koji su odgovorni za obezbjeđivanje hrane.

Iz tužilaštva navode da su žrtve korisnici doma za stare koji se nalazi u selu Drozdovo.

