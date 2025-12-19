Logo
Large banner

Ovaj grad je uveo noćni taksi za žene

19.12.2025

18:36

Komentari:

0
Овај град је увео ноћни такси за жене
Foto: Pexels

Grad Frankfurt u Njemačkoj omogućio je ženama da noću koriste taksi unutar grada po subvencionisanoj cijeni od šest evra.

Odluka stupa na snagu odmah i dostupna je svim djevojkama i ženama starijim od 14 godina, u cilju bezbjednog povratka kući između 22 i 6 časova, prenio je Dojče vele.

brza voznja

Srbija

Pijan vozio 200 na sat!

Žene treba da preuzmu vaučer u gradskoj upravi za vožnje, pri čemu svaka osoba može koristiti do šest vaučera godišnje.

Podijeli:

Tagovi:

taksi

Frankfurt

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp ukinuo sankcije Siriji

1 h

0
Директор ФБИ оптужио кинеског научника: Шверцовао опасну бактерију у САД

Svijet

Direktor FBI optužio kineskog naučnika: Švercovao opasnu bakteriju u SAD

1 h

0
Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора

Svijet

Kina otkrila tone zlata ispod dna Žutog mora

1 h

0
Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој на снази од јануара

Svijet

Novi zakon o služenju vojnog roka u Njemačkoj na snazi od januara

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

51

Ova jaja se povlače sa tržišta

18

36

Ovaj grad je uveo noćni taksi za žene

18

33

Pijan vozio 200 na sat!

18

30

Zeljković za ATV: Banjaluka među najzagađenijim gradovima, potrebne hitne mjere

18

19

Stari kuvar otkriva tajnu pripreme u džezvi: Evo koja je razlika između srpske i turske kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner