Ovaj grad je uveo noćni taksi za žene

Grad Frankfurt u Njemačkoj omogućio je ženama da noću koriste taksi unutar grada po subvencionisanoj cijeni od šest evra.

Odluka stupa na snagu odmah i dostupna je svim djevojkama i ženama starijim od 14 godina, u cilju bezbjednog povratka kući između 22 i 6 časova, prenio je Dojče vele.

Žene treba da preuzmu vaučer u gradskoj upravi za vožnje, pri čemu svaka osoba može koristiti do šest vaučera godišnje.