Direktor FBI optužio kineskog naučnika: Švercovao opasnu bakteriju u SAD

19.12.2025
17:16
Komentari:0
Direktor FBI-ja Kaš Patel objavio je da je postdoktorski kineski istraživač u SAD sa vizom optužen za navodno krijumčarenje ešerihije koli (E. coli) u zemlju i davanje lažnih izjava o tome.
Patel se oglasio na društvenoj mreži X.
"Ovo je još jedan primjer istraživača iz Kine - kome je data privilegija da radi na američkom univerzitetu - koji je potom navodno odlučio da učestvuje u šemi zaobilaženja američkih zakona i primanja bioloških materijala skrivenih u paketu poreklom iz Kine", napisao je Patel.
Istakao je da FBI neće tolerisati nikakav pokušaj iskorišćavanja institucija SAD za ilegalne aktivnosti.
"Kao što smo vidjeli u ovom slučaju i kod trojice kineskih državljana optuženih u Mičigenu u novembru za navodno švercovanje bioloških materijala u SAD u nekoliko navrata, FBI i naši partneri posvećeni su odbrani domovine i zaustavljanju svakog ilegalnog šverca u našu zemlju".
Svijet
Kina otkrila tone zlata ispod dna Žutog mora
"Svim univerzitetima i njihovim odjeljenjima za usklađenost: Molimo vas da budete oprezni sa ovim trendom. Uvjerite svoje istraživače da postoji ispravan i legalan način za dobijanje dozvole za uvoz/izvoz odobrenih bioloških materijala i da se on mora poštovati bez izuzetka. Naša kontinuirana partnerstva će pomoći u boljoj bezbjednosti naše nacije i osigurati da sve strane budu odgovorne," napisao je direktor FBI.
Na kraju je pohvalio FBI u Indianapolisu i Čikagu za "njihovu marljivost i ključnu ulogu u ovom slučaju", piše "FOX News".
Youhuang Xiang, a post-doctoral researcher and J-1 visa holder from China was charged with smuggling Escherichia coli (E. coli) into the U.S. and making false statements about it. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 19, 2025
This is yet another example of a researcher from China - given the privilege to work at a U.S.…
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu