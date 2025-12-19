Logo
Direktor FBI optužio kineskog naučnika: Švercovao opasnu bakteriju u SAD

19.12.2025

17:16

Директор ФБИ оптужио кинеског научника: Шверцовао опасну бактерију у САД

Direktor FBI-ja Kaš Patel objavio je da je postdoktorski kineski istraživač u SAD sa vizom optužen za navodno krijumčarenje ešerihije koli (E. coli) u zemlju i davanje lažnih izjava o tome.

Patel se oglasio na društvenoj mreži X.

"Ovo je još jedan primjer istraživača iz Kine - kome je data privilegija da radi na američkom univerzitetu - koji je potom navodno odlučio da učestvuje u šemi zaobilaženja američkih zakona i primanja bioloških materijala skrivenih u paketu poreklom iz Kine", napisao je Patel.

Istakao je da FBI neće tolerisati nikakav pokušaj iskorišćavanja institucija SAD za ilegalne aktivnosti.

"Kao što smo vidjeli u ovom slučaju i kod trojice kineskih državljana optuženih u Mičigenu u novembru za navodno švercovanje bioloških materijala u SAD u nekoliko navrata, FBI i naši partneri posvećeni su odbrani domovine i zaustavljanju svakog ilegalnog šverca u našu zemlju".

злато

Svijet

Kina otkrila tone zlata ispod dna Žutog mora

"Svim univerzitetima i njihovim odjeljenjima za usklađenost: Molimo vas da budete oprezni sa ovim trendom. Uvjerite svoje istraživače da postoji ispravan i legalan način za dobijanje dozvole za uvoz/izvoz odobrenih bioloških materijala i da se on mora poštovati bez izuzetka. Naša kontinuirana partnerstva će pomoći u boljoj bezbjednosti naše nacije i osigurati da sve strane budu odgovorne," napisao je direktor FBI.

Na kraju je pohvalio FBI u Indianapolisu i Čikagu za "njihovu marljivost i ključnu ulogu u ovom slučaju", piše "FOX News".

