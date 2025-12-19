Lavrov: Evropa ne govori o bezbjednosnim garancijama već o jačanju ukrajinske vojske

Evropa ne govori o bezbjednosnim garancijama, već o pokušaju agresivnog nastavka vojnog razvoja Ukrajine, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov je rekao na konferenciji za novinare u Kairu da Evropljani kažu da bezbjednosne garancije podrazumijevaju stvaranje multinacionalnih snaga za Ukrajinu predvođenih Evropom.

On je istakao da će ove snage pomoći u obnovi ukrajinskih oružanih snaga, osigurati kontrolu nad vazdušnim prostorom zemlje i bezbjednost na moru, te provoditi operacije na kopnu unutar Ukrajine.

"Drugim riječima, ovd‌je se ne radi toliko o bezbjednosnim garancijama koliko o još jednom pokušaju - prilično drskom i provokativnom - militarizacije ukrajinske teritorije kao odskočne daske za prijetnje Rusiji", dodao je Lavrov.

On je ukazao da je njemački kancelar Fridrih Merc već otvoreno izjavio da Njemačka mora da se pripremi za rat sa Rusijom, prenosi TASS.