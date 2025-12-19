Logo
Large banner

Lavrov: Evropa ne govori o bezbjednosnim garancijama već o jačanju ukrajinske vojske

19.12.2025

16:45

Komentari:

0
Лавров: Европа не говори о безбједносним гаранцијама већ о јачању украјинске војске
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Evropa ne govori o bezbjednosnim garancijama, već o pokušaju agresivnog nastavka vojnog razvoja Ukrajine, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov je rekao na konferenciji za novinare u Kairu da Evropljani kažu da bezbjednosne garancije podrazumijevaju stvaranje multinacionalnih snaga za Ukrajinu predvođenih Evropom.

On je istakao da će ove snage pomoći u obnovi ukrajinskih oružanih snaga, osigurati kontrolu nad vazdušnim prostorom zemlje i bezbjednost na moru, te provoditi operacije na kopnu unutar Ukrajine.

"Drugim riječima, ovd‌je se ne radi toliko o bezbjednosnim garancijama koliko o još jednom pokušaju - prilično drskom i provokativnom - militarizacije ukrajinske teritorije kao odskočne daske za prijetnje Rusiji", dodao je Lavrov.

Putin- Vladimir

Svijet

Putin: Zaljubljen sam

On je ukazao da je njemački kancelar Fridrih Merc već otvoreno izjavio da Njemačka mora da se pripremi za rat sa Rusijom, prenosi TASS.

Podijeli:

Tagovi:

Sergej Lavrov

Evropa

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Годинама дрогирао и силовао жену, све снимао: Ево на колико је осуђен

Svijet

Godinama drogirao i silovao ženu, sve snimao: Evo na koliko je osuđen

2 h

0
Путин: Заљубљен сам

Svijet

Putin: Zaljubljen sam

2 h

0
Скандалозни снимци обишли свијет: Радници туку краве палицама, боду и уринирају по њима

Svijet

Skandalozni snimci obišli svijet: Radnici tuku krave palicama, bodu i uriniraju po njima

3 h

0
Путин: Русија за 200 година високообразована и технолошки развијена

Svijet

Putin: Rusija za 200 godina visokoobrazovana i tehnološki razvijena

3 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

51

Ova jaja se povlače sa tržišta

18

36

Ovaj grad je uveo noćni taksi za žene

18

33

Pijan vozio 200 na sat!

18

30

Zeljković za ATV: Banjaluka među najzagađenijim gradovima, potrebne hitne mjere

18

19

Stari kuvar otkriva tajnu pripreme u džezvi: Evo koja je razlika između srpske i turske kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner