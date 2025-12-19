Skandalozni snimci obišli svijet: Radnici tuku krave palicama, bodu i uriniraju po njima

Na društvenim mrežama su osvanuli jezivi snimci iz jedne klaonice u američkoj državi Džordžija, koji pokazuju radnike kako se iživljavaju nad kravama.

Organizacija PETA otkriva da su dijeljeni među zaposlenima radi zabave, a su scene prebijanja palicama, ubadanja noževima, pa čak i uriniranja po glavama životinja.

Jedan od snimaka (LINK), kako se tvrdi, prikazuje radnika koji puca u kravu i ubada je u vrat, uz dodatu muziku, emodžije i druge grafičke efekte.

Organizacija za zaštitu životinja saopštava da se vide najmanje tri radnika, od kojih je jedan učenik lokalne škole.

Klanica iz Džordžije se javno oglasila, uz objašnjenje da nije bila svesna ovakvog ponašanja, dok snimci nisu osvanuli na mrežama, prenosi Dejli mejl.

“Odmah smo preduzeli disciplinske mjere i sarađujemo sa Ministarstvom poljoprivrede. Svi akteri su otpušteni. Humano postupanje sa životinjama, povjerenim našoj brizi, predstavlja odgovornost koju shvatamo veoma ozbiljno i duboko smo zabrinuti zbog onoga što se dogodilo”, rečeno je.

PETA upozorava da ignorisanje činova okrutnosti ugrožava životinje i može imati ozbiljne posljedice po zajednice, ako nasilno ponašanje eskalira. Organizacija je kontaktirala školu učenika sa snimka, pozivajući direktora da odmah reaguje.

“Ubadajući vrat svjesne krave, radnik krši Zakon o zaštiti životinja, koji zabranjuje nanošenje fizičke boli, patnje ili smrti bilo kojim neopravdanim postupkom. Akteri ove priče mogu biti optuženi i kažnjeni novčano do 1.000 dolara i/ili zatvorom do 12 mjeseci“, navodi PETA.