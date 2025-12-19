Godinama drogirao i silovao ženu, sve snimao: Evo na koliko je osuđen

Sud u njemačkom gradu Ahenu osudio je 61-godišnjeg muškarca na osam i po godina zatvora zbog toga što je godinama drogirao suprugu, seksualno je zlostavljao i sve to snimao, a potom snimke objavljivao na internetu.

Regionalni sud u Ahenu proglasio je optuženog, identifikovanog kao Fernando P. u skladu sa nemačkim zakonima o zaštiti privatnosti, krivim za teško silovanje i nanošenje tjelesnih povreda, kao i za povredu intimne privatnosti supruge zbog snimanja i distribuiranja video-zapisa, saopštio je sud, prenosi Rojters.

Prema navodima suda, optuženi je između 2018. i 2024. godine u više navrata u njihovom nekadašnjem porodičnom domu davao supruzi sedative, nakon čega ju je seksualno zlostavljao.

Takođe se navodi da je snimke tih djela postavljao u čet-grupe i na internet platforme, čineći ih dostupnim drugim korisnicima.

Portparol suda u Ahenu naveo je da je presuda izrečena na javnom ročištu, dok je veći deo suđenja održan iza zatvorenih vrata radi zaštite privatnosti žrtve.

Advokat koji zastupa oštećenu izjavio je da je sud postupak vodio sa velikom pažnjom i senzibilitetom, dodajući da je njegova klijentkinja "imala glas tokom cijelog suđenja".

Branilac optuženog, koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti, odbio je da komentariše presudu.

Slučaj je, kako navodi Rojters, u nemačkim medijima upoređivan sa suđenjem Dominiku Pelikou u Francuskoj, koji je prošle godine u Avinjonu osuđen na 20 godina zatvora zbog višegodišnjeg drogiranja i silovanja supruge Žizel, kao i omogućavanja drugim osobama da je zlostavljaju dok je bila bez svijesti.

Suđenje u Ahenu ponovo je otvorilo pitanje zakonskih definicija seksualnog nasilja u Evropi. Nakon pomenutog procesa u Francuskoj, ta zemlja je ove godine izmijenila zakon o silovanju, uvodeći izričit zahtev za "slobodno dat i informisan pristanak".

Iako je Njemačka izmijenila svoje zakonodavstvo još 2016. godine kako bi se olakšalo procesuiranje seksualnih napada, pojedini aktivisti ocjenjuju da ono i dalje ne počiva u potpunosti na principu pristanka.