Logo
Large banner

Godinama drogirao i silovao ženu, sve snimao: Evo na koliko je osuđen

Izvor:

Tanjug

19.12.2025

16:37

Komentari:

0
Годинама дрогирао и силовао жену, све снимао: Ево на колико је осуђен
Foto: Unsplash

Sud u njemačkom gradu Ahenu osudio je 61-godišnjeg muškarca na osam i po godina zatvora zbog toga što je godinama drogirao suprugu, seksualno je zlostavljao i sve to snimao, a potom snimke objavljivao na internetu.

Regionalni sud u Ahenu proglasio je optuženog, identifikovanog kao Fernando P. u skladu sa nemačkim zakonima o zaštiti privatnosti, krivim za teško silovanje i nanošenje tjelesnih povreda, kao i za povredu intimne privatnosti supruge zbog snimanja i distribuiranja video-zapisa, saopštio je sud, prenosi Rojters.

Prema navodima suda, optuženi je između 2018. i 2024. godine u više navrata u njihovom nekadašnjem porodičnom domu davao supruzi sedative, nakon čega ju je seksualno zlostavljao.

Takođe se navodi da je snimke tih djela postavljao u čet-grupe i na internet platforme, čineći ih dostupnim drugim korisnicima.

Portparol suda u Ahenu naveo je da je presuda izrečena na javnom ročištu, dok je veći deo suđenja održan iza zatvorenih vrata radi zaštite privatnosti žrtve.

vatromet pirotehnika ватромет пиротехника пиксабеј

Region

Maloljetnik teže povrijeđen: Policija uputila apel roditeljima

Advokat koji zastupa oštećenu izjavio je da je sud postupak vodio sa velikom pažnjom i senzibilitetom, dodajući da je njegova klijentkinja "imala glas tokom cijelog suđenja".

Branilac optuženog, koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti, odbio je da komentariše presudu.

Slučaj je, kako navodi Rojters, u nemačkim medijima upoređivan sa suđenjem Dominiku Pelikou u Francuskoj, koji je prošle godine u Avinjonu osuđen na 20 godina zatvora zbog višegodišnjeg drogiranja i silovanja supruge Žizel, kao i omogućavanja drugim osobama da je zlostavljaju dok je bila bez svijesti.

Suđenje u Ahenu ponovo je otvorilo pitanje zakonskih definicija seksualnog nasilja u Evropi. Nakon pomenutog procesa u Francuskoj, ta zemlja je ove godine izmijenila zakon o silovanju, uvodeći izričit zahtev za "slobodno dat i informisan pristanak".

Iako je Njemačka izmijenila svoje zakonodavstvo još 2016. godine kako bi se olakšalo procesuiranje seksualnih napada, pojedini aktivisti ocjenjuju da ono i dalje ne počiva u potpunosti na principu pristanka.

Podijeli:

Tagovi:

zlostavljanje

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ФК Борац

Fudbal

Borac u nedjelju dočekuje Zrnjski

2 h

0
Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

Region

Maloljetnik teže povrijeđen: Policija uputila apel roditeljima

2 h

0
Бруталан напад на полицајца током ноћне интервенције

Hronika

Brutalan napad na policajca tokom noćne intervencije

2 h

0
Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје

Ekonomija

Upozorenje potrošačima u BiH: Ajlajner opasan za oči povučen iz prodaje

2 h

0

Više iz rubrike

Путин: Заљубљен сам

Svijet

Putin: Zaljubljen sam

2 h

0
Скандалозни снимци обишли свијет: Радници туку краве палицама, боду и уринирају по њима

Svijet

Skandalozni snimci obišli svijet: Radnici tuku krave palicama, bodu i uriniraju po njima

3 h

0
Путин: Русија за 200 година високообразована и технолошки развијена

Svijet

Putin: Rusija za 200 godina visokoobrazovana i tehnološki razvijena

3 h

1
Орбан: Њемачка се спрема за рат

Svijet

Orban: Njemačka se sprema za rat

4 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

51

Ova jaja se povlače sa tržišta

18

36

Ovaj grad je uveo noćni taksi za žene

18

33

Pijan vozio 200 na sat!

18

30

Zeljković za ATV: Banjaluka među najzagađenijim gradovima, potrebne hitne mjere

18

19

Stari kuvar otkriva tajnu pripreme u džezvi: Evo koja je razlika između srpske i turske kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner